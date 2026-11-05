Видео: На суде стало известно, что топ-чиновник Нацполиции Ценов вел дела с криминальным авторитетом

5 ноября Высший антикоррупционный суд рассматривает ходатайство об избрании меры пресечения в отношении первого заместителя начальника Департамента стратегических расследований Национальной полиции Владимира Ценова. Ему инкриминируется прикрытие мошеннических колл-центров.

Об этом сообщает корреспондент UA.News из зала суда.

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По версии следствия, Владимир Ценов, фигурирующий в материалах дела НАБУ «Карфаген» под псевдонимом «Прайс», был участником схемы по прикрытию мошеннических колл-центров. Следствие получило доказательства контактов Ценова с криминальным авторитетом Андреем Осиповым (псевдоним «Криминал»). Во время судебного заседания прокурор рассказал подробности схемы, которая действовала как минимум с 5 января по 27 июля 2026 года. Так, Осипов передавал адреса подконтрольных колл-центров, Ценов не проводил по ним обыски и т. п., игнорируя их деятельность. Также он помогал в тех случаях, если колл-центры уже были раскрыты другими правоохранительными органами. Когда они изъяли компьютеры и серверы мошеннического колл-центра, в дело вмешался Печерский райсуд, который принял решение вернуть технику. Ценов проконтролировал, чтобы компьютеры успешно вернулись к мошенникам для возобновления их деятельности.

За свою работу Ценов получал от Осипова вознаграждение через криптокошельки.

В ходе слушаний прокуратура настаивает на содержании Владимира Ценова под стражей с альтернативой внесения залога в размере 20 млн грн. Свою позицию обвинение аргументировало тем, что Ценов отказался сотрудничать со следствием, предоставить пароли, логины и т. п., а значит, скрывает доказательства. Также существует высокий риск побега и давления на свидетелей со стороны подозреваемого, который имеет влиятельные связи в правоохранительных и судебных органах.

Напомним, НАБУ и САП сообщили о подозрении пяти участникам преступной организации, которая была разоблачена накануне в ходе операции «Карфаген». Среди подозреваемых — организатор группировки, высокопоставленные чиновники Службы безопасности Украины и Национальной полиции.

После обнародования новых материалов в рамках дела «Карфаген» антикоррупционные органы задержали первого заместителя начальника Департамента стратегических расследований Национальной полиции Владимира Ценова.

НАБУ задержало генерала СБУ Сергея Дуку в рамках дела о взятках от колл-центров. Он сопротивлялся и угрожал оружием.

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