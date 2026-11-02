Видео: В доме в Петропавловской Борщаговке обнаружили 25 человек, четверо ранены
В Петропавловской Борщаговке в Киевской области в доме обнаружили 25 человек. Четверо из них получили ранения и нуждаются в помощи медиков — их планируют доставить в больницу.
В дом, где, по сообщениям местных жителей, могли удерживать заложников, допустили медика и сотрудника правоохранительных органов.
В доме по улице Солнечная, 7, в районе Петропавловской Борщаговки в Киеве, где с полудня местные жители видели машины «скорой помощи» и полицию, могли удерживать более 20 человек. Среди них есть раненые, сообщила сотрудница медицинской службы, которая сейчас находится на месте происшествия.
Женщина рассказала журналистам, что в здании — от чердаков до подвала — находятся как минимум 25 человек. Гражданские они или военные — неизвестно.
Четверо из тех, кого нашли в здании, нуждаются в медицинской помощи. Их уже погрузили в машины «скорой помощи».
Какие именно травмы получили мужчины и кто их нанёс, медик не уточнила.
Об этом сообщается со ссылкой на UNN.
Напомним, Военное командование срочно направляется в пригород Киева: подробности инцидента.