Видео: В доме в Петропавловской Борщаговке обнаружили 25 человек, четверо ранены

В Петропавловской Борщаговке в Киевской области в доме обнаружили 25 человек. Четверо из них получили ранения и нуждаются в помощи медиков — их планируют доставить в больницу.

В дом, где, по сообщениям местных жителей, могли удерживать заложников, допустили медика и сотрудника правоохранительных органов.

В доме по улице Солнечная, 7, в районе Петропавловской Борщаговки в Киеве, где с полудня местные жители видели машины «скорой помощи» и полицию, могли удерживать более 20 человек. Среди них есть раненые, сообщила сотрудница медицинской службы, которая сейчас находится на месте происшествия.

https://cdn-cabinet.ua.news/uploads/images/25/zapisuvanna-z-ekrana-2026-11-02-193451.mp4



Женщина рассказала журналистам, что в здании — от чердаков до подвала — находятся как минимум 25 человек. Гражданские они или военные — неизвестно.

Четверо из тех, кого нашли в здании, нуждаются в медицинской помощи. Их уже погрузили в машины «скорой помощи».

Какие именно травмы получили мужчины и кто их нанёс, медик не уточнила.

Об этом сообщается со ссылкой на UNN.

Напомним, Военное командование срочно направляется в пригород Киева: подробности инцидента.

Читай нас в