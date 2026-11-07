Видео: В ДТЭК объяснили, почему в домах пропадает свет после его восстановления

Потребители жалуются на то, что даже после включения света он довольно быстро выключается. Даже если речь не идет о плановом, аварийном или экстренном отключении. Энергетик ДТЭК объяснил причину.



Дело в том, что жители сразу включают много электроприборов, и сети не выдерживают такой нагрузки.

Представитель ДТЭК подчеркнул, что при большой одновременной нагрузке света не будет ни у кого.

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Напомним, что в Киевской области по распоряжению Укрэнерго введены экстренные отключения. Это произошло после сообщения ДТЭК о серьезных повреждениях их объектов в Киевской области 7 ноября в результате атак российских террористов.

Российские террористические войска в ночь на 7 ноября повредили один из энергообъектов ДТЭК в Киевской области. Часть Броварского района осталась без электричества, а восстановление электроснабжения займет длительное время.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил 7 ноября об ударе россиян по подстанциям, соединяющим Ровенскую и Хмельницкую АЭС с Киевом.

Начиная с вечера 6 ноября российские террористические войска нанесли массированный комбинированный удар по Украине с применением ракет Искандер-М, Циркон, KN-23 и С-400. Ракеты запускались из Брянска и Воронежской области.

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