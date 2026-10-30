Видео: В Киеве провели церемонию ухода на заслуженный отдых спасателя с 33-летним стажем

В столичном гарнизоне Государственной службы по чрезвычайным ситуациям провели на заслуженный отдых начальника одного из подразделений киевских спасателей Валентина Остапца. Он посвятил службе и спасению людей 33 года своей жизни.

В 2026 году во время ликвидации последствий очередной российской атаки Остапец попал под повторный обстрел и получил тяжелые ранения. За службу и мужество спасателя наградили орденом «За мужество».

Свой профессиональный путь Валентин Николаевич начал с должности рядового пожарного. За более чем три десятилетия службы на его счету — сотни выездов, ликвидация последствий вражеских обстрелов столицы и множество спасенных жизней.

В 2026 году во время ликвидации последствий очередной атаки РФ Валентин Остапец вместе с коллегами попал под повторный вражеский обстрел и получил тяжелое ранение. За отвагу и самоотверженность он был удостоен многих наград, в частности ордена «За мужество» III степени.

Прощание с ветераном прошло по давней и трогательной традиции пожарных. Надев свою привычную боевую форму, Валентин Николаевич в последний раз выполнил служебный долг — самостоятельно вытащил из бокса пожарную машину. После этого коллеги «выкупали» его под струями воды из двух пожарных рукавов — это символический ритуал смывания накопившейся за годы работы копоти и тревог.

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Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Киеве.

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