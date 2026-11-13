Видео: в Киеве разоблачили «мага», который обещал исцелить больного мальчика и обманул его мать

Дарницкая окружная прокуратура сообщила о предъявлении подозрения 27-летнему киевлянину, известному благодаря телевизионным шоу. По данным следствия, мужчина использовал свою популярность, чтобы предлагать платную помощь людям, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах, в частности родителям больных детей и родственникам пропавших без вести военных.

Действия «мага» квалифицированы по ч. 4 ст. 190 УК Украины (мошенничество, совершенное с использованием электронно-вычислительной техники).

Так, в мае 2025 года к «магу» обратилась женщина, воспитывающая 7-летнего сына с тяжким диагнозом и расстройствами поведения, которые не поддаются лечению, а требуют коррекции поведения. Пользуясь уязвимым психологическим состоянием женщины, «маг» убедил её в необходимости проведения платных «консультаций» и «обрядов», которые должны были помочь её сыну. Женщина перечислила за такую «помощь» в общей сложности 60 000 грн. Никакого эффекта, кроме обогащения так называемого мага, его обряды не принесли.

Помимо «магических услуг» и «марафонов» мужчина зарабатывал на продаже статуэток «золотого буйвола, помогающего миллионерам», а также чудо-свечей, помогающих снять «порчу». Купить статуэтку можно было за 9 000 грн, а чудо-свечу — за 1 300 грн.

Для увеличения количества подписчиков своих страниц мужчина делал «расклады карт» на ход войны, «предсказывал», что киевлян с правого на левый берег города будут перевозить на баржах, и подчеркивал: «Маги и ведьмы обладают во время войны особой силой не просто выживать, а жить хорошо».

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Источник: Пресс-служба Киевской городской прокуратуры

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Ранее сообщалось, что 71-летняя киевлянка получила в одном из мессенджеров звонок от мужчины, представившегося сотрудником СБУ. Он сообщил, что женщина подозревается в государственной измене и должна сдать на проверку все свои сбережения. Будет проверено, не имеют ли эти деньги российского происхождения. Проверенные деньги женщине обещали вернуть. Чтобы выглядеть убедительно, мошенники присылали ей в мессенджер поддельные повестки.

Ранее Высший антикоррупционный суд приговорил служащего Красиловского агрегатного завода к 9 годам лишения свободы за получение неправомерной выгоды.

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