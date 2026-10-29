Видео: В Киеве раскрыли схему фиктивной инвалидности за 20 тысяч долларов

В столице разоблачили 59-летнюю женщину, которая, по данным следствия, организовывала оформление фиктивной инвалидности для мужчин призывного возраста за 20 тысяч долларов. Схема должна была помочь им избежать мобилизации.

Преступление зафиксировали оперативники управления миграционной полиции столичного главка совместно со следователями Святошинского управления полиции и сотрудниками СБУ.

Своим «клиентам» женщина предлагала не просто помощь с документами, а целую схему: от оформления декларации у семейного врача и создания истории болезни до последующего прохождения экспертной комиссии. При этом необходимые документы должны были оформляться без реальных оснований для установления инвалидности.

Уверяя, что имеет связи среди медиков, фигурантка предложила одному из мужчин организовать изготовление медицинских документов, которые могли бы стать основанием для получения отсрочки от мобилизации. За свои «услуги» она требовала 20 тысяч долларов, а «нужный диагноз» клиент мог выбрать самостоятельно.

Сначала женщина получила от мужчины 5 тысяч долларов за оформление документов для него. Впоследствии, во время следующей встречи, она получила от того же клиента еще 10 тысяч долларов — в качестве предоплаты за оформление документов для двух других мужчин.

Во время передачи средств в одном из столичных ресторанов правоохранители задержали фигурантку в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Следователи под процессуальным руководством Святошинской окружной прокуратуры сообщили женщине о подозрении по ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины — получение неправомерной выгоды за влияние на принятие решения уполномоченным лицом. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

undefined

Кроме того, полицейские провели обыски по месту жительства фигурантки и у других возможных участников схемы. В настоящее время досудебное расследование продолжается.

Источник: Отдел по связям с общественностью полиции Киева

Тем временем в Никополе раскрыли схему фиктивного поступления в вуз для получения отсрочки.

По всей Украине раскрывают схемы уклонения от мобилизации.

В Черниговской области задержанный дезертир пытался дать взятку в размере 40 тысяч гривен.

В Киеве раскрыли схему уклонения от мобилизации с участием бывшего чиновника

СБУ и Нацполиция раскрыли 12 схем уклонения от мобилизации в восьми областях.

Читай нас в