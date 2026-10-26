Видео: во Львове задержали и осудили коллаборациониста из оккупационной полиции в Запорожье

Суд признал 29-летнего жителя Запорожской области виновным в коллаборационистской деятельности и назначил наказание в виде 12 лет лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ему имущества. Кроме того, осужденному запрещено занимать должности в правоохранительных органах и органах власти сроком на 10 лет.

В июне 2022 года мужчина добровольно вступил в оккупационную полицию в Васильевском районе, где совместно с представителями оккупационных органов патрулировал поселок Михайловка, проводил обыски в жилищах проукраинских жителей и обеспечивал охрану участка во время псевдореферендума о «присоединении» Запорожской области к РФ.

В конце 2023 года фигурант выехал на подконтрольную Украине территорию и поселился у родственников во Львове под видом внутренне перемещенного лица, где и был задержан правоохранительными органами. До вступления приговора в законную силу осужденный будет находиться под стражей.

Источник: Офис Генерального прокурора.

Коллаборационист Александр Кобетс, возглавлявший оккупационную администрацию Херсона, приговорен к пожизненному лишению свободы с конфискацией имущества. Приговор вынесен на основании доказательств, собранных контрразведкой и следователями Службы безопасности Украины.

Служба безопасности Украины объявила ещё одно подозрение Владимиру Сальдо, так называемому «главе» оккупационной администрации Херсонской области, в частности за создание оккупационного батальона.

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