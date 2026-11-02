Видео: В Петропавловской Борщаговке толпа пыталась освободить мобилизованных из автобуса
В Петропавловской Борщаговке под Киевом произошла стычка во время вывода людей из дома, где они находились. Их начали сопровождать к военному автобусу, однако собравшаяся толпа пыталась этому помешать.
Люди, которые ранее заявляли о незаконном удержании граждан в доме, атаковали транспорт и пытались освободить мобилизованных. Сейчас толпа блокирует автобус, в который посадили мужчин.
Сначала толпа пыталась снести кирпичную ограду дома.
Впоследствии, когда из дома начали выводить мужчин и сопровождать их к военному автобусу, люди начали скандировать: «Ребята, бегите!» и атаковали автобус.
В настоящее время автобус заблокирован.
Об этом сообщает UNN.
Командующий Нацгвардией подтвердил задержание вернувшихся из СЗЧ в Петропавловской Борщаговке.
Видео: В доме в Петропавловской Борщаговке обнаружили 25 человек, четверо ранены.
Напомним, Военное командование срочно направляется в пригород Киева: подробности инцидента.