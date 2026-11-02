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Новости Украина

Видео: В Петропавловской Борщаговке толпа пыталась освободить мобилизованных из автобуса

UA NEWS 02 Ноября 2026 22:01
Видео: В Петропавловской Борщаговке толпа пыталась освободить мобилизованных из автобуса

В Петропавловской Борщаговке под Киевом произошла стычка во время вывода людей из дома, где они находились. Их начали сопровождать к военному автобусу, однако собравшаяся толпа пыталась этому помешать.

Люди, которые ранее заявляли о незаконном удержании граждан в доме, атаковали транспорт и пытались освободить мобилизованных. Сейчас толпа блокирует автобус, в который посадили мужчин.

Сначала толпа пыталась снести кирпичную ограду дома.

Впоследствии, когда из дома начали выводить мужчин и сопровождать их к военному автобусу, люди начали скандировать: «Ребята, бегите!» и атаковали автобус.

В настоящее время автобус заблокирован.

Об этом сообщает UNN.

Командующий Нацгвардией подтвердил задержание вернувшихся из СЗЧ в Петропавловской Борщаговке.

Видео: В доме в Петропавловской Борщаговке обнаружили 25 человек, четверо ранены.

Напомним, Военное командование срочно направляется в пригород Киева: подробности инцидента.

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