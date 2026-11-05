Видео: В Тернополе возбудили уголовное дело в отношении мужчины, стрелявшего в магазине

Полицейские возбудили уголовное дело в отношении мужчины, устроившего стрельбу в магазине в Тернополе. Его действия следователи квалифицировали как незаконное лишение свободы человека, а также угрозу или насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа.

Решается вопрос о предъявлении фигуранту уведомления о подозрении и избрании ему меры пресечения.

Инцидент произошел во вторник, 5 ноября, около 11:00. На спецлинию 102 поступило сообщение о том, что в магазин на бульваре Данила Галицкого в Тернополе зашел вооруженный мужчина и начал угрожать людям. Впоследствии из торгового заведения раздались выстрелы.

В городе объявили специальную полицейскую операцию. На место происшествия оперативно прибыли правоохранители и представители профильных служб.

Правоохранители установили, что мужчина удерживал в магазине людей в заложниках. Во время переговоров полицейским удалось отвлечь злоумышленника, чем воспользовались люди и выбежали из помещения через служебный выход.

В это время фигурант взорвал предмет, похожий на гранату, и начал хаотично стрелять.

Благодаря слаженным действиям спецназовцев КОРД вооруженного правонарушителя задержали. Им оказался 53-летний житель Тернополя. У него изъяли предмет, похожий на пистолет, и охотничий нож.

В результате инцидента никто не пострадал. Как выяснилось, фигурант находился в состоянии алкогольного опьянения.

Следователи полиции установили, что за некоторое время до инцидента задержанный уже приходил в торговое заведение, вел себя агрессивно и вступил в конфликт с работниками магазина. После этого он вышел из торгового заведения, однако впоследствии вернулся уже с оружием.

Подозреваемый был задержан в порядке статьи 208 УПК.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение человека свободы), ч. 1 ст. 345 (угроза или насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. В ходе досудебного расследования действиям фигуранта будет дана окончательная правовая квалификация. undefined Об этом сообщает полиция Тернопольской области. Напомним, что в Тернополе вооруженный мужчина запер управляющую магазина в кабинете и открыл стрельбу. Стрельба в Печерском ТЦК: подозреваемого взяли под стражу без залога. Подозреваемому в стрельбе в Святошинском районе Киева сообщено о подозрении. В Житомирской области произошла перестрелка между военным и местным жителем (видео).

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