Видео: В Запорожье планируют изменить схему движения через плотину ДнепроГЭС и ограничить проезд по мостам

В Запорожье намерены изменить схему движения через плотину ДнепроГЭС, введя реверсивный режим. Направление движения по большинству полос будет меняться в зависимости от интенсивности движения и количества автомобилей на дороге.

Об этом сообщает глава Запорожской областной военной администрации Михаил Семикин.

Соответствующее решение принял Совет обороны Запорожской области. По словам Семикина, новая схема должна учитывать неравномерную нагрузку на дорогу в течение дня и помочь организовать движение в периоды наибольшего количества транспорта.

В часы пик три полосы будут отводиться для движения в том направлении, где будет наблюдаться наибольшее количество автомобилей. Для встречного транспорта оставляют одну полосу.

При этом направление движения будет меняться дважды в течение дня. Утром и вечером организацию движения будут адаптировать к актуальной транспортной нагрузке. То есть в зависимости от того, в какую сторону будет двигаться больше машин, больше полос будет отведено именно этому направлению.

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Отдельно в ОВА подчеркнули, что новая схема предусматривает и меры безопасности. В случае вражеских угроз движение по мостам будет временно перекрываться.

Как пояснил Семикин, такие ограничения обычно длятся от пяти до 15 минут. После этого движение возобновляется.

«Понимаю, что это создает неудобства, но прошу отнестись к этому с пониманием. Такие решения мы принимаем ради безопасности людей», — подытожил глава ОГА.

Ранее в Запорожье полностью остановили движение по мосту Преображенского.

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