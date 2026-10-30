Видео: Украина созывает экстренное заседание Совбеза ООН в связи с ударами РФ по Днепру и Чернигову
Украина инициирует экстренное заседание Совета Безопасности ООН в связи с массированными российскими атаками на Днепр и Чернигов, в результате которых погибли мирные жители. Об этом сообщил украинский посол.
Об этом заявил посол Украины при ООН Андрей Мельник.
Украинская сторона инициирует экстренное заседание Совета Безопасности ООН в связи с последними обстрелами городов Украины.
По словам дипломата, российские ракеты целенаправленно поражают мирных жителей.
«После последних варварских зверств России против украинских мирных жителей в Днепре, Чернигове и Кременчуге, где российские ракеты умышленно убили 20 украинцев и ранили десятки других, мы созываем экстренное заседание Совета Безопасности ООН», — отметил Мельник.
Также дипломат выразил резкую позицию относительно членства РФ в международной организации, призвав окончательно исключить Россию.
Напомним, Россия вновь атаковала железнодорожный вокзал Днепра.
Ранее оккупанты атаковали железнодорожный вокзал в Днепре, погибло не менее 13 человек.
Российский удар по вокзалу в Днепре унес жизни пяти железнодорожников: среди погибших — две проводницы.
Укрзализныця уточнила обстоятельства российского удара по железнодорожному вокзалу в Днепре, в результате которого погибли и пострадали гражданские пассажиры.