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Новости Украина

Видео: Украина созывает экстренное заседание Совбеза ООН в связи с ударами РФ по Днепру и Чернигову

UA NEWS 30 Октября 2026 18:21
Видео: Украина созывает экстренное заседание Совбеза ООН в связи с ударами РФ по Днепру и Чернигову

Украина инициирует экстренное заседание Совета Безопасности ООН в связи с массированными российскими атаками на Днепр и Чернигов, в результате которых погибли мирные жители. Об этом сообщил украинский посол.

 

Об этом заявил посол Украины при ООН Андрей Мельник.

Украинская сторона инициирует экстренное заседание Совета Безопасности ООН в связи с последними обстрелами городов Украины.

По словам дипломата, российские ракеты целенаправленно поражают мирных жителей.

«После последних варварских зверств России против украинских мирных жителей в Днепре, Чернигове и Кременчуге, где российские ракеты умышленно убили 20 украинцев и ранили десятки других, мы созываем экстренное заседание Совета Безопасности ООН», — отметил Мельник.

Также дипломат выразил резкую позицию относительно членства РФ в международной организации, призвав окончательно исключить Россию.

Напомним, Россия вновь атаковала железнодорожный вокзал Днепра.

Ранее оккупанты атаковали железнодорожный вокзал в Днепре, погибло не менее 13 человек.

Российский удар по вокзалу в Днепре унес жизни пяти железнодорожников: среди погибших — две проводницы.

Укрзализныця уточнила обстоятельства российского удара по железнодорожному вокзалу в Днепре, в результате которого погибли и пострадали гражданские пассажиры.

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