Видео: На Украину обрушились первые снегопады, зима пришла в Полтавскую, Одесскую и Харьковскую области
23 ноября в ряде регионов Украины выпал первый снег. Снегопады зафиксировали в Полтавской и Одесской областях, в Харькове, а также в западных областях.
В Полтаве снег засыпал улицы и дома, однако из-за плюсовой температуры он не задерживается на земле. Снегопады также прошли в Карловке и Лубнах, где местами началась метель.
В Одесской области первый снег выпал на фоне проблем с электро- и теплоснабжением после российских атак. Снег идет также в Харькове, где город накрыла метель.
Несмотря на снегопады, сильных морозов в Украине пока нет — зима лишь напомнила о своём приближении.
В течение следующей недели, с 23 по 29 ноября 2026 года, в Украине произойдет заметный переход к зимнему характеру погоды. Нестабильная погода с мокрым снегом, порывистым ветром и гололедом в первые дни недели ближе к выходным сменится сухой и морозной под влиянием Скандинавского антициклона.
В понедельник, 23 ноября 2026 года, в Украине прогнозируется облачная погода с прояснениями и существенными погодными контрастами между западом и остальной территорией страны.
В высокогорье Карпат четвертый день подряд сохраняется штормовая погода: на горе Пип Иван Черногорский выпало много снега, установился 12-градусный мороз, а скорость ветра на вершине достигала 17 м/с.