Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил 30 октября, что все жители Олешек, желавшие выехать на подконтрольную Украине территорию, смогли воспользоваться эвакуацией, а тем, кто остался, доставили гуманитарную помощь.

Все жители Олешек, выразившие желание выехать на подконтрольную Украине территорию, смогли это сделать. В то же время гуманитарную помощь доставили и тем, кто решил остаться. Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

По его словам, для перевозки крупногабаритного багажа был выделен отдельный транспорт. Чемоданы пассажиров регистрировали и маркировали специальными бирками. Процессом руководили представители российской структуры и сотрудники украинского омбудсмена, которые следили за тем, чтобы всем хватило места в автобусах.

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Лубинец также отметил, что возможность выехать предоставили даже тем людям, которые предварительно не записывались на эвакуацию.

Отдельно омбудсмен сообщил, что режим тишины длится уже более 87 часов. Украинская делегация возвращается домой.

Напомним, 17 автобусов с жителями Олешек направляются в Украину, в Россию — в несколько раз меньше.

Во временно оккупированных Олешках Херсонской области завершили разминирование определенных маршрутов и подготовку гуманитарного конвоя к отправке, сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Перед этим делегация с участием представителей Украины, США и России прибыла к месту, откуда планируется доставлять гуманитарную помощь в Олешки.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец согласился добраться до временно оккупированных Олешек в Херсонской области через территорию России, поскольку другого безопасного маршрута для гуманитарной миссии пока нет. В Офисе омбудсмена пояснили, что путь через линию фронта опасен, а переправа через реку невозможна из-за минирования.

Российские войска могут использовать временное перемирие в оккупированных Олешках для переброски техники и военных ближе к Херсону. О такой угрозе сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на украинских военнослужащих.

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