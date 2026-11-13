Видео: В Ужгороде сильный ливень затопил улицы и переезд под железнодорожным мостом

В пятницу, 13 ноября, в Ужгороде из-за интенсивных дождей были затоплены несколько улиц и переезд под железнодорожным мостом. На отдельных участках города значительно затруднилось движение автомобильного транспорта.

Отмечается, что вода, в частности, затопила проезжую часть на нескольких улицах в разных районах города. Кроме того, из-за скопления дождевой воды вновь подтопило автомобильный переезд под железнодорожным мостом на улице Василия Шпеника. В полдень этот участок оградили для безопасности водителей.

Причина подтоплений — в том, что городская канализация не справляется со значительным объемом осадков, говорят в Ужгородском городском совете.

«За последние полсуток выпала почти полумесячная норма осадков. У нас есть трубопроводы, которые не справляются с таким количеством осадков. Сейчас направлены бригады для устранения последствий, запланирована прочистка решеток и ливнеприемников, где наблюдается скопление и застой воды. Ситуацию осложняет опавшая листва — листья мешают стоку воды», — сообщила начальница департамента жилищно-коммунального хозяйства Ужгородского горсовета Александра Турянчик.

Об этом сообщают очевидцы в соцсетях, местные СМИ, а также об этой проблеме с подтоплением улиц сообщили в Ужгородском горсовете.

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