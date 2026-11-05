Видео: из Комышувахи эвакуировали 80-летнюю бабушку после гибели её сиделки в результате удара со стороны РФ

Волонтеры эвакуировали из поселка Комышуваха Запорожской области 80-летнюю одинокую женщину, ухаживавшую за которой, погибла 2 ноября в результате российского авиаудара по подземному убежищу.

По данным волонтера Влада Маховского, среди погибших от вражеского обстрела были люди, которые ухаживали за пожилыми людьми и лицами с инвалидностью, из-за чего некоторые из местных жителей остались без посторонней помощи.

Эвакуированную пенсионерку вывезли в безопасное место. В то же время в ходе поисковых мероприятий волонтеры обнаружили мертвым еще одного пожилого мужчину, чей опекун также погиб во время этого авиаудара.

Источник: Влад Маховский в Facebook.

Напомним, в Комишувасе продолжаются четвертые сутки аварийно-спасательных работ. Ранее спасатели извлекли из-под завалов тела 42 погибших. В настоящее время продолжается идентификация неопознанных тел.

В Комышувахе жителей призвали эвакуироваться после обстрела РФ авиабомбами.

Семьи погибших в результате российской атаки на Комышуваху Запорожской области получат средства на похороны, а раненым выплатят денежную помощь из областного бюджета. Размер выплат для одного пострадавшего может составить до 50 тысяч гривен.

Удар по Комышувахе может стать самой смертоносной атакой РФ на гражданское население – NYT.

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