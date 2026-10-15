Видео: Зеленский ответил, планирует ли он уйти в отставку на фоне призывов Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не планирует уходить с поста, несмотря на призывы президента США Дональда Трампа сменить украинского лидера. Он объяснил, почему не считает смену президента способом решения проблем, вызванных российской агрессией.

Во время беседы Морган напомнил слова Трампа о том, что Украине нужен новый президент, который сможет договориться о прекращении войны. Американский лидер обвинял Зеленского в нежелании заключать соглашение с Россией.

В ответ президент Украины отметил, что российская оккупация Крыма и части Донбасса началась еще до его прихода к власти. По его словам, до полномасштабного вторжения страна уже длительное время противостояла российской агрессии, а президентом тогда был другой политик.

Зеленский подчеркнул, что решение о смене главы государства принадлежит украинцам. В то же время он убежден: новый президент — независимо от того, мужчина это или женщина, — также будет вынужден защищать страну.

«Я уверен, что новый президент — будь то мужчина или женщина — будет защищать нашу страну, потому что это наш дом. Как можно поступить иначе?» — сказал Зеленский.

На прямой вопрос Моргана, собирается ли он покинуть свой пост, президент ответил: «Нет, конечно. Это моя ответственность».

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Во время интервью Зеленский также объяснил, почему проведение выборов в Украине в нынешних условиях сопряжено с серьезными трудностями. По его словам, российские атаки продолжаются постоянно, миллионы украинцев находятся за границей, а значительная часть граждан служит в армии.

Отдельный вопрос — участие в голосовании военнослужащих и граждан, проживающих на временно оккупированных территориях. Организовать выборы так, чтобы у всех была возможность проголосовать, а сам процесс был безопасным и легитимным, во время войны крайне сложно.

Президент не стал утверждать, что преемник непременно будет действовать так же, как он. Зеленский признал, что другой руководитель может оказаться более эффективным или менее эффективным. В то же время он убежден, что любой украинский президент будет обязан защищать государство.

Источник: Piers Morgan

Кроме того, Зеленский заявил, что ежемесячные потери российских войск достигли 43 тысяч человек.

Ранее Зеленский завершил часовые переговоры с Бернемом в Лондоне.

Также президент Украины Владимир Зеленский провел аудиенцию с королем Великобритании Чарльзом III.

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