Валентина Молодая в ходе судебного заседания рассказала о своём медицинском образовании и профессиональной деятельности.

Она утверждает, что имеет диплом о высшем медицинском образовании, соответствующие специализации и работает практикующим хирургом.

Также женщина заявила, что владеет двумя медицинскими учреждениями и готова предоставить следствию документы, подтверждающие её квалификацию, в частности лицензию.

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Во время заседания её также спрашивали о работе службы экстренной медицинской помощи в этих учреждениях. Молодая ответила, что соответствующие обстоятельства уже выясняли правоохранительные органы.

В Печерском районном суде Киева выбирают меру пресечения Валентине Молодой, которой инкриминируют препятствование деятельности Вооруженных сил Украины и распространение информации о расположении воинских подразделений в связи с участием в событиях в Петропавловской Борщаговке.

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