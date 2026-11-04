Видео: Журналиста Бигуса планировали облить кислотой из-за расследования о наркошопах U420

В среду, 4 ноября, Национальное антикоррупционное бюро Украины обнародовало записи разговоров фигурантов дела U420, в ходе которых они обсуждали возможность физической расправы над журналистами, освещавшими деятельность сети магазинов. В частности, речь шла о нападении с использованием кислоты на журналиста Дениса Бигуса из-за материала о наркошопах U420.

Кроме того, участники разговоров угрожали физической расправой блогеру Игорю Лачену, редакции ProKyiv и защитнику Мариуполя.

По данным следствия, к деятельности сети магазинов U420, которая продавала наркотические вещества, были причастны фигуранты преступной организации. Ее участник Егор Буркин по прозвищу «Мексиканец» владел этими магазинами, а Андрей Осипов, известный как «Криминал», имел долю в бизнесе и ежемесячно получал процент от его оборота.

На обнародованных записях «Мексиканец» обсуждает журналиста Дениса Бигуса и возможные способы нападения на него. В частности, он предлагает облить журналиста кислотой или избить молотками.

«Я думаю, в е*** кислотой плеснуть… Что думаешь, или за*** тупо молотками, где-нибудь, что, на твой взгляд, будет менее резонансно — молотки или кислота?» — говорит он.

В другом разговоре Буркин уже прямо выражает желание расправиться с Бигусом, опасаясь, что журналист и в дальнейшем будет публиковать материалы об их деятельности.

Кроме того, фигуранты упоминали Игоря Лачена и других журналистов, освещавших деятельность сети U420, и обсуждали возможность нападений на них. В частности, угрожали физической расправой Лачену и редакции ProKyiv.

Среди потенциальных целей фигуранты также называли защитника Мариуполя, пережившего российский плен и организовывавшего акции протеста против деятельности сети. По материалам НАБУ, его также планировали облить кислотой и избить молотками.

Как фигуранты U420 планировали защитить свой бизнес

На других записях участники организации обсуждают подкуп высокопоставленных чиновников, в частности министра, которого в разговорах называют «К». Вероятно, речь идет о тогдашнем главе МВД Игоре Клименко. По данным НАБУ, «Мексиканец» просил «Криминала» найти способ договориться с министром, чтобы обеспечить беспрепятственную работу магазинов.

Участники схемы также рассматривали возможность оказания влияния на парламент и законодательство. В частности, они обсуждали разработку и принятие законопроектов, которые легализовали бы марихуану в Украине.

На одной из записей Осипов рассказывает о намерении встретиться с главой парламентской фракции, чтобы обсудить легализацию продукции. В разговоре он называет фамилию Арахамии. Вероятно, речь идет о главе фракции «Слуга народа» Давиде Арахамии.

По версии следствия, участники организации пытались обеспечить защиту своего бизнеса путем подкупа должностных лиц и влияния на решения государственного уровня.

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Об этом сообщает Национальное антикоррупционное бюро Украины в среду, 4 ноября.

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