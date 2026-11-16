Президент Украины Владимир Зеленский наградил журналиста и телеведущего Николая Вересня орденом «За заслуги» III степени. Государственная награда была присуждена за весомый личный вклад в развитие медиаиндустрии в Украине.

Согласно документу, государственные награды присуждены за весомый личный вклад в развитие медиаиндустрии в Украине, высокий профессионализм, активную гражданскую позицию и защиту национальных интересов Украины в медиасфере.

Николая Вересня (Николая Сытника) наградили орденом «За заслуги» III степени. Такую же награду получили генеральный директор телеканала «1+1» Андрей Мальчевский, фотограф Александр Маслов, генеральный директор сейлз-хауса Ocean Media Plus Андрей Партика, военный корреспондент Егор Ромахло, главный редактор United24 Media Евгений Славный, а также другие представители СМИ.

Отдельно орденом княгини Ольги III степени президент наградил журналисток и сотрудниц СМИ. Среди них — журналистка Radio NV Юлия Забелиная и радиоведущая, программный директор Радио «Пятница» Анна Свиридович (Анна Свиридова).

Также этой наградой были удостоены журналистка и ведущая «Громадського радіо» Анастасия Багалика, генеральный директор Государственного предприятия «Мультимедийная платформа иновещания Украины» Юлия Бин, журналистка Лариса Волошина, продюсер Радио «Культура» Ирина Корниенко, эксперт по стратегическому маркетингу Елена Мартынова и корреспондентка «Суспильне Днепр» Олеся Приходько.

Кроме того, Зеленский присвоил почетное звание «Заслуженный деятель искусств Украины» Наталье Грабченко, главному редактору Главной редакции прямого эфира «Радио Культура».

Соответствующий указ № 1120/2026 глава государства подписал 16 ноября по случаю Дня работников радио, телевидения и связи.

Напомним, что Зеленский наградил певицу и волонтерку Дашу Астафьеву орденом княгини Ольги.

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