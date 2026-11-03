Выговский пояснил, что грозит родителям подростка за участие в беспорядках в Петропавловской Борщаговке

Родителей 14-летнего подростка, участвовавшего в инциденте на объекте Национальной гвардии Украины в поселке Петропавловская Борщаговка Киевской области, могут привлечь к административной ответственности, если в действиях несовершеннолетнего не будет установлен состав уголовного правонарушения.

Об этом во время брифинга сообщил министр внутренних дел Иван Выговский, отметив, что ситуация находится под пристальным вниманием руководства государства.

В свою очередь командующий Нацгвардией Александр Пивненко опроверг информацию о применении силы к подростку со стороны военнослужащих. По его словам, парень самостоятельно залез на дерево и упал, после чего военные завели его в помещение для защиты от действий протестующих, оказали необходимую медицинскую помощь и впоследствии отпустили.

Источник: Укринформ.

В то же время кадры с подростком в состоянии шока активно распространяли российские пропагандистские ресурсы, обвиняя украинских военных в издевательствах. Впоследствии появились видеодоказательства, опровергающие фейки противника: на них видно, что несовершеннолетний участвовал в протестах, угрожал полиции и сам упал во время инцидента.

Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что лица, инициировавшие события на Петропавловской Борщаговке, будут установлены и привлечены к ответственности. По его словам, Генеральная прокуратура и соответствующие правоохранительные органы уже начали объективное расследование.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец направил запросы в правоохранительные органы в связи с инцидентом на Петропавловской Борщаговке. Омбудсмен требует выяснить обстоятельства происшествия, проверить правовые основания пребывания военнослужащих и представителей Национальной гвардии в доме и дать оценку действиям всех причастных.

В пункте дислокации воинской части в Петропавловской Борщаговке находились военнослужащие, которые участвовали в обороне Мариуполя и «Азовстали», пережили российский плен и вернулись к службе. Об этом сообщила военный омбудсмен Ольга Решетилова.

Лица, чьи противоправные действия будут установлены, должны ответить за них в предусмотренном законом порядке, отметила она.

Ранее ГБР возбудило дело в связи со столкновениями в Петропавловской Борщаговке.

Напомним, Буданов отреагировал на события в Петропавловской Борщаговке.

В корпусе «Азов» прокомментировали столкновение возле пункта дислокации в Петропавловской Борщаговке.

Видео: В Петропавловской Борщаговке толпа пыталась освободить мобилизованных из автобуса.

Командующий Нацгвардией подтвердил удержание вернувшихся из СЗЧ в Петропавловской Борщаговке.

Видео: В доме в Петропавловской Борщаговке обнаружили 25 человек, четверо ранены.

Напомним, Военное командование срочно направляется в пригород Киева: подробности инцидента.

Читай нас в