Выговский пообещал уволить двух полицейских, фигурирующих в деле «Карфаген»

Двое сотрудников Национальной полиции, фигурирующих в деле «Карфаген», привлекаются к уголовной ответственности. По словам Выгивского, в ближайшее время их также уволят из правоохранительных органов.

«Что касается событий и операции «Карфаген». К уголовной ответственности привлекаются двое сотрудников Национальной полиции: заместитель руководителя Департамента стратегических расследований и сотрудник Главного управления Национальной полиции в Киевской области», — рассказал он.

Выговский отметил, что министерству стало известно о соответствующих процессуальных действиях, когда они начались утром, и фигурантов дела отстранили от исполнения служебных обязанностей еще до выхода сюжета.

«В настоящее время проводится служебное расследование. В ближайшее время они будут уволены», — подчеркнул министр.

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Иван Выговский в Верховной Раде во время часа вопросов к правительству.

Операция «Карфаген» — разоблачена группировка, в которую были вовлечены сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, водитель Кропивы вышел из СИЗО под залог в 3 млн грн по делу «Карфаген».

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