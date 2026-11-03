Выговский заявил, что конфликт в Петропавловской Борщаговке начался из-за псевдомедички

Глава Национальной полиции Украины Иван Выговский заявил, что конфликт в Петропавловской Борщаговке начался из-за действий женщины, которую он назвал «псевдомедиком». По его словам, информация о якобы существующей «палате пыток» и незаконном удержании военнослужащих не соответствует действительности.

Выговский отметил, что вокруг этих событий распространялись манипуляции и ложные сообщения. В настоящее время правоохранители устанавливают всех причастных к конфликту, а Государственное бюро расследований должно дать их действиям правовую оценку.

По его словам, вокруг ситуации было много манипуляций и ложной информации, которая была направлена, прежде всего, против подразделения Нацгвардии.

«Предпосылки этой ситуации — это инсценировка. Началось все с того, что прибыла эта псевдомедичка на автомобиле, оформленном под медицинскую помощь, с шевронами скорой помощи. Якобы для оказания помощи лицам, которые удерживались незаконно», — отметил он.

Это здание, отметил Выговский, было на законных основаниях арендовано Нацгвардией.

«Эта женщина эмоционально вела прямую трансляцию. После чего многие увидели это, и люди начали собираться там. Фактически, манипулируя и переворачивая всю ситуацию с ног на голову», — добавил глава МВД.

В настоящее время правоохранители устанавливают личности тех, кто находился там, и откуда они прибыли. Всем будет дана юридическая оценка.

После этого командующий НГУ показал, в каких условиях содержались эти лица, а впоследствии им была предоставлена возможность отправиться в больницу для получения медицинской помощи, хотя она оказывалась также на месте.

«Четыре человека — двое военных, вернувшихся после спецоперации, ещё двое — мобилизованные, которые ждали отправки на линию соприкосновения. После этого толпа решила, что этого недостаточно, и потребовала освободить ещё 17 человек, находившихся в помещении, а это были также военнослужащие НГУ, которые готовились к отправке на БЗВП», — продолжил Выговский.

После этого было принято решение покинуть здание, поскольку его идентифицировали, а это объект, который мог быть подвергнут удару войсками РФ.

Поэтому людей решили вывезти на автобусе. Люди добровольно сели в автобус, но когда тот начал движение, ему стали препятствовать.

«Утверждения о том, что это пыточная, что кто-то умер, — это были фейки, которые транслировала та женщина. Юридическую оценку этим событиям даст ГБР. Руководство НГУ проводит служебное расследование, будет дана оценка именно тем лицам, которые якобы там незаконно удерживались», — сказал он.

Выговский подчеркнул, что РФ ведет гибридную войну.

«Мы действовали максимально толерантно, взвешенно, чтобы не допустить жертв и увечий. Поэтому этот конфликт закончился на данном этапе», — продолжил глава МВД.

Водителя машины «скорой» и женщину задержали. Сейчас расследуется ряд дел по данному факту.



Об этом сообщил министр внутренних дел Иван Выговский.

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