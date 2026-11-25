В Винницкой области трое военнослужащих Тульчинского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки остановили гражданский автомобиль с беременной женщиной и применили газовый баллончик, не имея на это соответствующих полномочий. Начальник областного ТЦК признал, что военные не имели права останавливать это транспортное средство.

В отношении двух участников инцидента уже избраны меры пресечения. Обстоятельства происшествия обсуждались на заседании временной следственной комиссии Верховной Рады.

Инцидент произошел 14 ноября примерно в 21:00–22:00. Начальник Винницкого областного ТЦК и СП подтвердил, что военнослужащие подрезали гражданский автомобиль, создав аварийную ситуацию на дороге. По его словам, они хотели выяснить, почему автомобиль ехал за ними.

В то же время военнослужащие не располагали информацией о том, что водитель находится в розыске, и не проверяли его военно-учетные документы.

На вопрос, имели ли сотрудники ТЦК полномочия останавливать автомобиль при таких обстоятельствах, начальник областного ТЦК ответил: «Таких полномочий нет».

Он также подтвердил, что на момент инцидента военнослужащие не выполняли служебных обязанностей. Они направлялись в Винницу, где на следующее утро должны были начать совместные с полицией мероприятия по оповещению населения.

В ходе заседания ТСК также были названы имена военнослужащих, участвовавших в инциденте:

старший лейтенант Ярослав Юрченко;

лейтенант Игорь Месько;

старший солдат Олег Новиков.

По словам начальника областной ВСК, только Юрченко имеет статус участника боевых действий.

Глава областной ТСК подтвердил, что именно военнослужащие первыми применили газовый баллончик. Он пояснил, что перцовые баллончики находятся в свободной продаже и могут использоваться гражданами для самозащиты. В то же время чиновник признал, что в данном случае угрозы для военнослужащего не было.

В гражданском автомобиле находилась беременная женщина. На вопрос, оказали ли ей военнослужащие помощь после применения газового баллончика, начальник областного ТЦК ответил: «Насколько мне известно, нет».

В ходе заседания комиссии также был поднят вопрос о возможном нахождении одного из военнослужащих в состоянии наркотического опьянения. «Этот факт мне неизвестен, не готов ответить», — ответил начальник областного ТЦК.

Как отметили во время заседания ТСК, после конфликта военнослужащие покинули место происшествия, повредив дверь гражданского автомобиля.

В настоящее время один из военнослужащих взят под стражу, другой вышел под залог в размере 166 тыс. грн.

Винницкий областной ТСК и СП проводят служебное расследование. Следственное управление областной полиции расследует уголовное дело по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Парламентская ВСК ожидает результатов служебного расследования и продолжает контролировать ситуацию.

Об этом стало известно во время заседания парламентской Временной следственной комиссии, сообщает корреспондент «Главкома» с места событий.

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В Одесской области правоохранители задержали группу сотрудников районного ТЦК и их сообщников, которых подозревают в похищениях, незаконном удержании и пытках мужчин ради искусственного «выполнения планов» мобилизации.

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