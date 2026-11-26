В рамках программы «Зимний прием» военнослужащие, ветераны и освобожденные из российского плена могут получить грант на подготовительные курсы к вступительной кампании 2027 года.

Обучение продлится от 3 до 6 месяцев, в очной или дистанционной форме.

Подготовка предусматривает занятия по украинскому языку, математике, истории Украины и одному предмету на выбор — не менее 90 часов по каждому предмету.

Также предусмотрена компенсация за проживание в общежитии до 800 грн в месяц и выплата 3 328 грн для участников, не получающих других бюджетных выплат.

По завершении курсов и успешной сдаче выпускных экзаменов можно получить 15 дополнительных баллов к конкурсному баллу при поступлении в тот же университет на специальность с государственной поддержкой.

Источник: Минобороны Украины

Министерство обороны Украины расширило возможности получения военного образования: увеличило предельный возраст поступления на ряд курсов и магистерских программ, а также отменило обязательный медицинский осмотр для отдельных категорий военнослужащих при поступлении на обучение.

Из-за регулярных воздушных тревог и российских атак Министерство образования и науки обратилось к украинским университетам с напоминанием о правилах работы в условиях войны.

Ряд ведущих университетов Киева изменил формат обучения после массированных российских атак на столицу. Часть высших учебных заведений временно перешла на дистанционный режим, тогда как другие адаптировали смешанную модель с приоритетом безопасности студентов и преподавателей.

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