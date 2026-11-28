Офис военного омбудсмена изучил проблему длительного пребывания украинских военнослужащих на позициях.

По результатам исследования, признаки истощения у большинства опрошенных начинают проявляться уже в течение первого месяца, а длительное пребывание без ротации существенно ухудшает физическое и психологическое состояние.

По данным Офиса, самое длительное зафиксированное пребывание на позиции составило 460 дней, а средняя продолжительность, о которой говорится в жалобах, — 115 дней. Обращения касались военнослужащих из 130 воинских частей. При этом реальное количество тех, кто сталкивается с этой проблемой, может быть значительно больше.

В рамках исследования опросили более 1600 военных, которые длительное время находились на позициях, а также 174 командира. Кроме того, провели 34 глубинных интервью с командирами, сержантами и солдатами.

Результаты показали, что 60 % военных испытывали признаки истощения уже на 30-й день, а 8 из 10 — значительное истощение на 60-й день. 10 % опрошенных сообщили о мыслях о самоповреждении или самоубийстве. Еще 25% не смогли полностью восстановиться после длительного пребывания на позициях, а среди тех, кто находился там более 180 дней, таких почти половина.

Самым сильным стрессовым фактором оказалось отсутствие воды — её критическое или сильное влияние отметили 83% респондентов. Перебои с логистикой назвали значительным стрессором 76%. Также негативно сказываются гибель сослуживцев, пребывание на позиции в одиночестве, невозможность покинуть укрытие, неопределенность окружающей обстановки и отсутствие четких сроков ротации.

По результатам исследования Офис военного омбудсмена предлагает усилить медицинскую и тактическую подготовку военнослужащих, внедрить единую систему оценки состояния позиций по ряду критериев, а также пересмотреть механизмы восстановления после длительного пребывания в боевых условиях. В частности, предлагается учитывать не только продолжительность пребывания, но и условия службы, а также последствия, которым подвергся военнослужащий.

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