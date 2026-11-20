Военный три года не появлялся на службе и торговал овощами: ГБР завершило расследование
ГБР завершило досудебное расследование в отношении военнослужащего, который более трех лет уклонялся от службы и вместо возвращения в часть занимался продажей овощей.
В феврале 2023 года после ранения мужчина проходил лечение, а впоследствии получил отпуск. В марте он должен был вернуться в воинскую часть в Донецкой области, однако сообщал командованию о якобы продолжающемся лечении.
В июле 2023 года он перестал имитировать лечение, но на службу так и не вернулся. Вместо этого вместе с женой продолжил семейный бизнес по продаже овощей.
При этом в течение шести месяцев военнослужащий получал денежное довольствие. По подсчетам следствия, ущерб государству составляет почти полмиллиона гривен.
Источник: Государственное бюро расследований.
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