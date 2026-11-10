Военнослужащий из Львовской области через суд добился увольнения со службы для ухода за матерью

Львовский окружной административный суд встал на сторону военнослужащего, которому незаконно отказали в увольнении со службы по семейным обстоятельствам. Мужчина просил уволить его, чтобы ухаживать за матерью, которая имеет вторую группу инвалидности и нуждается в посторонней помощи.

Суд признал отказ воинской части противоправным и обязал командование уволить истца с военной службы.

Как указано в решении, опубликованном в судебном реестре в ноябре 2026 года, в суд обратился военнослужащий, мать которого имеет вторую группу инвалидности и нуждается в уходе. Воинская часть отказала мужчине в увольнении со службы, поэтому он обратился в суд.

Представитель воинской части подал отзыв на исковое заявление, в котором указал, что военному отказали в удовлетворении рапорта, поскольку у его матери есть еще двое внуков. Это дело рассмотрела судья Зоряна Лунь, которая изучила все материалы и аргументы.

В материалах дела указано, что у матери истца, имеющей вторую группу инвалидности, есть еще один сын, также военнослужащий, и двое внуков. Один внук имеет вторую группу инвалидности, а внучка – безработная, ухаживает за двумя малолетними детьми и проживает отдельно от матери в Киевской области.

«Само по себе наличие у матери истца родственников второй степени родства, таких как внуки, не относит её автоматически к членам семьи матери истца в понимании ч. 2 ст. 3 СК Украины, поскольку она не проживает вместе с ней и не связана с ней общим бытом. Следовательно, ответчик не доказал, что у матери истца есть другие члены семьи первой или второй степени родства, которые могут ухаживать за ней как за инвалидом II группы. С учетом изложенного суд пришел к выводу о противоправности отказа ответчика в увольнении истца с военной службы, которым нарушено право истца», — указано в решении суда.

Судья признала противоправным решение воинской части об отказе в удовлетворении рапорта истца, а также обязала ответчика уволить его со службы. Решение суда еще можно обжаловать.

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