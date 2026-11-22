Военных инженеров и электриков будут привлекать к срочному восстановлению энергетической инфраструктуры после российских атак, сообщил в воскресенье, 22 ноября 2026 года, премьер-министр Сергей Корецкий по итогам совещания с профильными министрами, представителями Офиса Президента, руководителями областных и городских администраций и энергетиками.

По словам главы правительства, по поручению Президента рассмотрен вопрос о привлечении к ремонтным работам Государственной специальной службы транспорта, подчиняющейся Министерству обороны. Премьер отметил, что гражданские коммунальные службы не всегда могут оперативно работать в боевых условиях и не располагают необходимой спецтехникой, тогда как подразделения ГССТ уже имеют соответствующий опыт, в частности в прифронтовых регионах.

Кроме того, Минобороны совместно с Вооруженными Силами Украины должны определить среди военнослужащих квалифицированных инженеров и электриков, обновить списки и по региональному принципу направить этих специалистов в резерв ГССТ для привлечения в случае необходимости и ускорения аварийно-восстановительных работ после обстрелов.

Источник: Премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

Министерство цифровой трансформации совместно с Министерством развития общин и территорий готовят к запуску единую цифровую платформу, через которую граждане смогут сообщать об отсутствии базовых коммунальных услуг — электроэнергии, отопления и водоснабжения. Об этом в воскресенье, 22 ноября 2026 года, сообщил премьер-министр Сергей Корецкий.

Большая часть Одессы уже обеспечена водой после масштабного отключения электроэнергии, вызванного российскими ударами по энергетической инфраструктуре. В то же время в части города до сих пор нет водоснабжения и отопления. Коммунальщики организовали подвоз воды, в городе также работают бюветы и около 300 пунктов стойкости.

Читай нас в