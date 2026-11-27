Военнослужащим рекомендуется до конца года проверить актуальность личных данных и документов в своих воинских частях.

Ошибки или устаревшая информация могут создавать проблемы с выплатами, оформлением отпусков, лечением и получением социальных гарантий.

В частности, в Киевском областном ТЦК и СП назвали шесть пунктов, на которые стоит обратить внимание:

Семейное положение: сообщить о вступлении в брак, разводе, смене фамилии или рождении ребенка и передать соответствующие документы в кадровый отдел.

Банковские реквизиты: проверить актуальность IBAN, особенно после смены банка или открытия нового счета.

Медицинские документы: хранить выписки, заключения ВЛК, результаты обследований, документы о ранениях, травмах, заболеваниях и рекомендации по реабилитации.

Документы на отпуск: проверить наличие приказа командира, правильность дат и продолжительности отпуска, а также документов на выезд и возвращение. В случае планирования выезда за границу отдельно уточнить правила пересечения государственной границы.

Личное распоряжение о выплатах: проверить или оформить документ, в котором определяются лица, которые будут получать часть денежного обеспечения в случае плена или пропажи без вести, а также получатели единовременной помощи в случае гибели.

Электронный военный документ: проверить в приложении «Армия+» наличие документа и правильность отображения данных. В случае ошибок обратиться для их исправления.

Также военным рекомендуют хранить копии всех важных документов, в частности медицинских заключений, семейных документов, судебных решений и подтверждений права на льготы. При подаче документов в воинскую часть следует оставлять доказательства их передачи, чтобы при необходимости подтвердить факт обращения.

Источник: Киевский областной ТЦК и СП.

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