Председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул заявил, что крупнейшее металлургическое предприятие Украины «АрселорМиттал Кривой Рог» решили остановить по экономическим причинам, а не из-за российских обстрелов.

Вилкул отметил, что комбинат обеспечивает около 30% городского бюджета, и обвинил компанию в использовании ракетных ударов в качестве повода для закрытия завода. «В Украине нигде не безопасно. На самом деле они делают это по экономическим причинам», — сказал он.

Генеральный директор предприятия Мауро Лонгобардо объяснил журналистам, что решение было принято в сентябре после ударов, повредивших две последние работающие доменные печи. По его словам, процесс остановки продлится до декабря. Для поддержания объекта в рабочем состоянии оставят около 1,5 тысячи работников, а остальных 14,5 тысячи отправят домой с сохранением места в штате и выплатой двух третей зарплаты.

Лонгобардо подчеркнул, что компания не планирует уходить из Украины. В то же время он признал, что даже после окончания войны судьба комбината останется неопределенной, поскольку восстановление после года простоя потребует значительных инвестиций, а часть квалифицированных кадров может найти другую работу.

Об этом Вилкул заявил в комментарии для Financial Times.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди должен отреагировать на российские ракетные удары по металлургическому комбинату «АрселорМиттал Кривой Рог». В результате атак предприятие было вынуждено остановить работу.

Вечером 20 ноября российские войска нанесли удар двумя баллистическими ракетами по Кривому Рогу. Попадание пришлось на парковку возле популярного ресторана в центре города. Ранения получили 20 человек, среди них трое детей, а во время спасательной операции россияне повторно атаковали город реактивными беспилотниками.

В ночь на 20 ноября российские войска массированно атаковали Кривой Рог реактивными беспилотниками. В результате ударов значительно повреждена инфраструктура, в частности автозаправочная станция, а часть города осталась без электроснабжения. Погибших и пострадавших нет.

Вечером 10 ноября российские войска массированно атаковали беспилотниками объекты критической инфраструктуры Кривого Рога. В результате ударов часть города осталась без электроснабжения, а больницы и насосные станции водоканала перевели на генераторы. Погибших и пострадавших нет.

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