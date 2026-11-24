Апелляционный суд изменил приговор водителю, причастному к ДТП, произошедшему 14 октября 2022 года в селе Бильская Воля Варашского района. Решение было принято по ходатайству ювенальных прокуроров Ровенской областной прокуратуры.

Тогда поздно вечером 19-летний местный житель, не имея водительского удостоверения, в состоянии алкогольного опьянения сел за руль технически неисправного мотоцикла Honda без регистрационных номерных знаков и страхового полиса. На улице Рафаловской он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с мотоциклом Loncin, который стоял на краю встречной полосы.

В результате дорожно-транспортного происшествия 20-летний водитель мотоцикла Loncin погиб на месте происшествия, а несовершеннолетний пассажир мотоцикла Honda получил тяжкие телесные повреждения.

В августе 2024 года суд признал виновника ДТП виновным в нарушении правил безопасности дорожного движения лицом, управлявшим транспортным средством в состоянии опьянения, что повлекло смерть потерпевшего, и назначил ему наказание в виде 5 лет пробационного надзора с лишением права управлять транспортным средством на срок 5 лет.

Прокуратура, посчитав такое наказание несоразмерным степени тяжести уголовного правонарушения и личности обвиняемого, обжаловала приговор.

Ровенский апелляционный суд, заслушав доводы прокурора, отменил решение суда первой инстанции и вынес новое, которым приговорил ныне уже 23-летнего водителя к 3 годам лишениятюремного заключения с лишением права управлять транспортным средством на срок 5 лет. Он признал свою вину и заверил в искреннем раскаянии.

Источник: Ровенская областная прокуратура

Во Львовской области Mercedes столкнулся с Audi: в ДТП погиб 4-летний ребенок.

В Киевской области пьяный водитель насмерть сбил женщину и скрылся с места ДТП.

Украинская телеведущая Натали Салоник попала в ДТП и нуждается в операции после перелома позвоночника.

Читай нас в