Виски с метадоном и видеосвязь: в Украине военного отравили подарком от девушки

В Украине военнослужащий погиб после того, как выпил виски с метадоном, который ему прислали под видом подарка от девушки. Женщина наблюдала за этим во время видеозвонка и снимала происходящее на камеру. Об этом случае рассказал глава Национальной полиции Украины Максим Цуцкиридзе.

По его словам, убийство было тщательно спланировано: девушка, с которой военный регулярно общался по видеосвязи, предложила ему подарок. Однако непосредственно отравленный алкоголь подготовил и прислал другой исполнитель.

По данным правоохранителей, девушка не обязательно была непосредственной организаторкой отравления. Её роль в схеме и действия других причастных лиц устанавливаются в рамках расследования. В то же время этот случай показывает, что даже длительное общение и регулярные видеозвонки не гарантируют безопасности.

Убийства военных через Telegram приобретают системный характер

Как рассказал Максим Цуцкиридзе, правоохранители выявили повторяющуюся схему после того, как начали сопоставлять результаты экспертиз, последние контакты погибших и их переписку.

По словам главы полиции, в течение 2026 года следователи расследовали 20 уголовных дел по фактам гибели 22 военнослужащих ВСУ в восьми областях Украины и Киеве. По делам о гибели 12 военнослужащих одиннадцати лицам уже сообщили о подозрении. Еще в четырех производствах установили лиц, которым готовят уведомления о подозрении. Четыре дела направили в суд.

В то же время Цуцкиридзе подчеркнул, что не все 22 случая смерти на данный момент можно считать убийствами: в части случаев причины гибели еще устанавливаются.

По его словам, во многих установленных эпизодах фигурирует метадон, который передавали военным через почтовые отправления, тайники или во время личных встреч. К потенциальным жертвам пытались завоевать доверие через знакомства, романтическое общение, совместный отдых и подарки.

К совершению преступлений российские кураторы привлекают преимущественно молодых людей, в том числе несовершеннолетних. Им предлагают деньги, наркотики или обещают помочь решить личные проблемы.

В одном из случаев, о котором рассказал Цуцкиридзе, 19-летний парень согласился убить военного за 5 тысяч гривен. В другом к преступлению пытались привлечь двух школьниц, которым обещали 5 тысяч долларов.

Как военным уберечься от отравления

Правоохранители призывают военнослужащих быть особенно осторожными с подарками, посылками и предложениями от людей, с которыми они познакомились в интернете.

Среди основных рекомендаций:

Не употреблять алкоголь, лекарства и другие вещества неизвестного происхождения, даже если их прислали знакомые люди.

Не соглашаться на подозрительные предложения выпить или принять что-либо во время видеозвонка.

Не отправлять малознакомым людям фотографии в военной форме и не рассказывать о месте службы, распорядке дня и местонахождении.

Насторожиться, если собеседник настойчиво требует встречи наедине или просит никому не рассказывать об общении.

Не забирать чужие посылки и не передавать неизвестные посылки по просьбе посторонних лиц.

Если контакт вызывает подозрение, полиция советует сохранить переписку, данные аккаунта и номер телефона и обратиться по номеру 102. Самостоятельно разоблачать подозрительных собеседников или продолжать общение для проверки не стоит.

По словам Максима Цуцкиридзе, сотрудников службы 102 уже проинструктировали о реагировании на такие сообщения. Командиров подразделений просят довести рекомендации до личного состава.

Источник: УНИАН.

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