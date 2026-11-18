Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким отреагировал на критику, развернувшуюся после его последнего интервью. Он отметил, что его слова вызвали возмущение и дискуссии, однако подчеркнул, что не собирается замалчивать проблемы, которые могут встать перед Украиной после окончания войны.

По словам Кима, Министерство по делам ветеранов проводит исследования и регулярно общается с защитниками. В частности, около 80% опрошенных ветеранов беспокоятся из-за возможных зависимостей, а почти половина боится, что их могут втянуть в незаконную деятельность.

«Вдумайтесь в эти цифры. Это не мои выдумки или прогнозы. Это то, чего боятся и о чем говорят сами ветераны», — подчеркнул он.

Ким отметил, что считает важным открыто говорить о таких рисках, даже если эти темы вызывают неудобные дискуссии. По его мнению, государство должно не только заявлять о готовности к завершению войны, но и реально готовиться к возможным вызовам.

«Но я хочу, чтобы мы были готовы по-настоящему. Мы — это и государство, и ветераны, министерство и общественность», — заявил чиновник.

Он также добавил, что Минветеранов работает над поддержкой защитников, их реабилитацией, трудоустройством и помощью семьям, однако для решения всех проблем необходима совместная работа государства, ветеранов и общественности.

«Поэтому я открыт для разговора. Для предложений. И для критики тоже. Только давайте говорить по существу и вместе искать решения», — подытожил Ким.

Он подчеркнул, что стремится к тому, чтобы Украина была готова к вызовам после завершения боевых действий.

«У меня одна цель — чтобы на вопрос «готовы ли мы к окончанию войны» я мог ответить: «Мы готовы!»

Об этом Ким сообщил в Facebook.

Фото: Виталий Ким появился на публике с синяком и отеком возле глаза.

Ким назвал пять приоритетов политики в отношении ветеранов.

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