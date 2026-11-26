Доктор исторических наук, кандидат политических наук, профессор Виталий Коцур был переизбран на должность ректора Университета Григория Сковороды в Переяславе Киевской области, который он возглавляет с 2021 года, сообщается на сайте высшего учебного заведения.

В выборах 26 ноября 2026 года приняли участие 380 из 418 избирателей, что составляет 90,9% явки, а за кандидатуру действующего руководителя проголосовали 363 человека, или 86,8% от общего числа избирателей.

В бюллетене был только один кандидат — действующий ректор, что соответствует нормам Закона Украины «О высшем образовании», которые позволяют проводить выборы ректора с участием одного претендента. Один бюллетень был признан недействительным, а ещё 38 остались неиспользованными.

Источник: сайт Университета Григория Сковороды в Переяславе.

Украинцы, которые находятся за рубежом или вернулись в Украину и уже получили полное общее среднее образование или завершают его в 2026/2027 учебном году, могут подготовиться к НМТ на нулевом курсе в рамках программы «Зимний вступительный курс». К ней уже присоединились 94 высших учебных заведения, сообщило Министерство образования и науки Украины.

Два университета Киевской области присоединились к программе «Зимний вступительный экзамен», которая позволяет будущим абитуриентам пройти нулевой курс и подготовиться к НМТ.

Читай нас в