Во вторник, 24 ноября, премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр прибыл в Закарпатье. Это первый визит главы венгерского правительства в этот регион с 2015 года, еще со времен Виктора Орбана, чья политика в отношении Украины на протяжении многих лет была едва ли не самой враждебной среди всех стран ЕС. Мадьяр приехал именно в Закарпатье — в регион, где компактно проживает венгерское меньшинство и в котором, собственно, и сосредоточены корни многолетнего конфликта.

Встреча с Владимиром Зеленским прошла в теплой, конструктивной, почти дружеской атмосфере. Лидеры посетили Береговский лицей имени Лайоша Кошута, где даже устроили товарищеский волейбольный матч, ставший настоящей «жемчужиной» вечера. Политики много улыбались, регулярно пожимали друг другу руки, а на совместной пресс-конференции публично обменивались любезностями. Зеленский назвал визит «очень содержательным и конструктивным», а Мадьяр — «историческим» и открывающим «возможность начать отношения между странами заново». Кажется, после многих лет напряженности и взаимных обвинений между Киевом и Будапештом наконец наступает момент, если не полного примирения, то, по крайней мере, серьезного потепления.

Но действительно ли всё так радужно? Действительно ли «скресла лёд» между государствами и означает ли этот визит конец эпохи «венгерских блокад» на пути Киева в ЕС? Или за внешней теплотой скрывается тот же прагматический расчет и те же проблемы, которые просто изменили форму, но не суть? Политический обозреватель UA.News Никита Трачук вместе с экспертами разбирался в этом вопросе.

Политтехнологический волейбол: что на самом деле стоит за визитом

Пожалуй, самое яркое событие визита — это игра в волейбол. Зеленский и Мадьяр бегали по школьному спортзалу вместе с подростками, отбивали мяч, смеялись, «давали пять» и хлопали друг друга по рукам. С одной стороны, это выглядело искренне и по-человечески. С другой же — слишком уж напоминало срежиссированную политтехнологию, цель которой — показать, что лидеры — энергичные, спортивные, «простые мужики», которые не чураются быть «близкими к народу». Невольно приходит на ум аналогия с Владимиром Путиным в первые сроки, который так же активно играл в хоккей — в противовес старому, больному, часто нетрезвому Борису Ельцину.

Но если отбросить аналогии, становится понятно: эта игра несла в себе сразу несколько прямых посылов. Первый — показать, что лидеры — молодые, сильные, спортивные мужчины. Второй — продемонстрировать, что Украина и Венгрия могут соперничать и соревноваться, но в конце концов пожимать друг другу руки, как это делают спортсмены после матча и как это сделали после игры Мадьяр и Зеленский. Третий — дать понять, что лидеры способны к человеческому контакту и неформальному взаимопониманию. И хотя со стороны это выглядело несколько странно — двое взрослых мужчин в костюмах бегают за мячом, словно мальчишки, в то время как в стране вообще-то продолжается изнурительная кровавая война — на самом деле политика часто как раз и состоит из таких жестов. И если он помог хоть немного разрядить атмосферу и изменить тон в отношениях, то он того стоит.



Символизм визита не ограничивался одним только волейболом. Так, Мадьяр, среди прочего, призвал вернуть на мукачевский замок «Паланок» фигуру турула — мифической птицы-символа венгерской нации. В 2022 году местные власти демонтировали турула и установили на его месте украинский трезубец, и тогда это вызвало гнев даже в администрации Виктора Орбана.

Для украинского читателя это требование может показаться нелепым: неужели вменяемый взрослый человек, лидер страны, всерьёз переживает из-за какой-то мифической птицы на замке? Но для Будапешта это вопрос идентичности и исторической памяти. Сам факт, что Мадьяр нарушил его во время первого же визита, свидетельствует о глубине конфликта вокруг таких чисто символических вещей. Они ничего не стоят, но много значат для другой стороны — и могут стать тем самым «жестом доброй воли», который разблокирует и более сложные вопросы.



Корни конфликта: что не так в отношениях с Венгрией

В целом напряженность между Киевом и Будапештом тянется как минимум с 2014 года. Тогда новая власть взяла курс на укрепление статуса украинского языка, что вызвало острую реакцию Венгрии. Вопрос прав закарпатских венгров попал под личный патронат Виктора Орбана.

Кульминацией стал сентябрь 2017 года, когда Верховная Рада приняла новый закон «Об образовании», который существенно расширил использование украинского языка в образовательном процессе. Для Венгрии это стало сигналом о том, что права их меньшинства — а это, по данным украинского МИД ещё с 2018 года, более 100 тысяч венгерских граждан в Закарпатье — оказались под угрозой. Тогда же Будапешт заблокировал заседание комиссии Украина-НАТО и пообещал блокировать всю дальнейшую интеграцию Киева в евроатлантические структуры (что и делал впоследствии).

С тех пор конфликт то обострялся, то несколько стихал, но никогда не исчезал полностью. Виктор «Мистер Вето» Орбан сделал тему закарпатских венгров своим политическим брендом и использовал её для мобилизации электората. Венгрия стала главным украиноскептиком в Европе, регулярно налагая вето или затягивая принятие решений в отношении Украины: от санкций против России до финансовой помощи и переговоров о вступлении в ЕС.

Победа Мадьяра на выборах весной вызвала в Киеве осторожный оптимизм. В июне стороны даже объявили об «историческом соглашении» о расширении языковых, образовательных и культурных прав венгерского меньшинства, но до конца этот вопрос так и не был решен. К тому же венгерский лидер сохранил жесткую и принципиальную орбановскую позицию в отношении военной поддержки Украины, что также вызывает недовольство в Киеве. Вместе с тем Венгрия никогда не прекращала гуманитарную помощь.



«Скресла ли лед»: что изменилось, а что нет

Если коротко: лед действительно скололся, но не растаял полностью. Ситуация стала значительно лучше, чем при Орбане, но глобальные противоречия остаются нерешенными.

Сам факт визита и теплая атмосфера встречи свидетельствуют о том, что стороны готовы к диалогу на высшем уровне. Это уже немало после многих лет, когда все общение сводилось к взаимным дипломатическим перепалкам. Также стороны договорились о конкретных вопросах: расширении сотрудничества в энергетике, поставках энергоносителей, использовании украинских газохранилищ венгерскими компаниями, реконструкции пограничного контрольно-пропускного пункта, запуске новых прямых железнодорожных рейсов и т. д. Это прагматичные шаги, которые идут на пользу экономике обеих стран. Стороны явно настроены на построение долгосрочной и конструктивной модели отношений.

Но есть и другая сторона. Во-первых, вопрос прав венгерского меньшинства, хотя и сдвинулся с мертвой точки, до сих пор окончательно не урегулирован. Мадьяр во время визита четко дал понять, что ожидает от Украины выполнения договоренностей в полном объеме и в сжатые сроки. То есть тема языковых и образовательных прав будет оставаться на повестке дня и в дальнейшем — с потенциалом для новых обострений, если Киев не сможет или не захочет выполнить обещанное.

Во-вторых, Мадьяр, несмотря на всю свою конструктивность, не стал каким-то «проукраинским» лидером, на что некоторые — почему-то — надеялись. Он сохраняет скептицизм в отношении быстрой интеграции Украины в ЕС, отказывается от участия в кредите на 45 млрд евро и дает понять, что Венгрия и впредь не будет оказывать никакой военной помощи. Иными словами, при Мадяре соседняя страна перестала быть источником системных проблем и постоянных вето, но и не стала другом Украины в том смысле, в котором это понимают украинская власть и значительная часть общества. Будапешт — это жесткий, прагматичный партнер, который вполне готов сотрудничать там, но не готов жертвовать своими интересами и принципами ради желаний Киева.

Впрочем, ожидать большего в той ситуации, которая складывалась почти полтора десятилетия, было бы наивно. Даже такое потепление отношений после эпохи Орбана уже является большой дипломатической победой и благом для обоих государств.



Мнения экспертов

Политолог Максим Гончаренко уверен: визит Мадяра является существенным дипломатическим сдвигом. Речь может идти о перезагрузке отношений после длительной конфронтации времен Орбана. Мы увидели конструктивные шаги: совместные мероприятия, символические жесты и поднятие болезненного для обеих стран вопроса — прав венгерского меньшинства.

«Самый важный результат — прогресс в вопросах, связанных с языковыми, образовательными и культурными правами венгерской общины. Такие сдвиги констатировал сам Мадьяр. Проблема венгерского меньшинства на протяжении многих лет была сдерживающим фактором в двусторонних отношениях. Она активно раздувалась как внутренними политическими силами Венгрии, так и поддерживалась российской пропагандой. Её постепенное урегулирование устраняет одно из самых больших препятствий в долгосрочном сотрудничестве. Открытыми пока остаются вопросы конкретного содержания договоренностей и их реализации, но сам факт прямого, конструктивного диалога контрастирует с политикой Орбана.

Изменение венгерской политики открывает окно возможностей. В отличие от своего предшественника, новый премьер демонстрирует готовность к прагматичному подходу и прямому диалогу. Конечно, это не означает резкого разворота… и перехода Будапешта в ряды безоговорочных сторонников Киева. Но в отличие от Орбана, украинский вопрос перестал иметь сугубо негативную коннотацию. Да, Венгрия продолжает руководствоваться собственными интересами, а её позиция относительно интеграции Украины в ЕС — дискуссионна. Но с новым премьером украинская дипломатия получает пространство для маневра», — считает политолог.

По мнению эксперта, ключевым показателем станет позиция Мадяра относительно будущего Украины в ЕС. Важны здесь и готовность к диалогу, и отказ от блокирования решений ЕС в поддержку Украины, и сотрудничество в экономической и энергетической сферах и т. д.

«Пока говорить о полноценном преодолении украинско-венгерской конфронтации преждевременно. Однако визит Мадяра является одним из самых позитивных сигналов последних лет. Киев и Будапешт переходят от политики взаимных обвинений к прагматичному поиску компромиссов. И вполне вероятно, что это не ограничится лишь символическими политическими жестами и оптимистичными заявлениями», — резюмировал Максим Гончаренко.

Политолог, директор Института мировой политики Евгений Магда смотрит на ситуацию более скептически. Он говорит, что в контексте принятых парламентом Венгрии изменений в законодательство, которые ограничивают пребывание премьер-министра в должности двумя сроками — то есть восемью годами, — не факт, что решение о вступлении Украины в ЕС будет принято именно при премьерстве Петера Мадяра. Но ему есть что занести себе в актив.

«Несколько месяцев Мадьяр продвигал идею встречи в Берегово. И вот эта встреча состоялась. Он привез гуманитарную помощь, рассказал о том, что Венгрия не забывает о венгерской общине в Украине. То есть Мадьяр перехватил часть повестки дня Орбана… Вместо 11 пунктов требований, которые были при Орбане, мы получили 10. Исчез пункт об обязательном политическом представительстве венгерского меньшинства в парламенте, ведь для этого нужны изменения в Конституцию. А мы в условиях военного положения не то что не готовы к этому — мы не можем этого осуществить в соответствии с законодательством.

Я не вижу оснований говорить о каком-то существенном прорыве. Украина позволила Мадяру продемонстрировать лучшие политические качества венгерскому избирателю. Но что от этого получила Украина? То, что на прошлой неделе Венгрия сняла свои оговорки и возражения относительно открытия четвертого и пятого переговорных кластеров между Украиной и ЕС? Но открытие кластеров еще не означает, что переговоры будут эффективными и быстрыми. Ведь речь идет о «зеленом курсе» и аграрном секторе. Это очень непростые направления переговоров. Поэтому, на мой взгляд, мы сыграли с Венгрией в поддакивание. И теперь ко всем остальным проблемам у нас добавится ещё и проблема того, как вести диалог по национальным меньшинствам с Румынией, Болгарией, а возможно, в перспективе — и с Польшей. И, кстати, возникает вопрос: как определять права русского национального меньшинства? Ведь по переписи 2001 года… у нас точно есть несколько миллионов этнических русских. Куда их девать, я, честно говоря, не знаю. В отличие от наших властей, которые утверждают, что этой проблемы не существует, я считаю, что она есть. И это вызывает дополнительные вопросы относительно визита Мадяра в Украину», — считает Евгений Магда.



Подводя итог, визит Петера Мадяра в Закарпатье — это бесспорно положительный момент и важный сдвиг в отношениях между Украиной и Венгрией. После более чем 13 лет взаимных обид, блокировок, вето и недопонимания стороны наконец-то нормально сели за стол переговоров — и сделали это не в мрачной атмосфере ультиматумов, а в довольно дружественной и конструктивной обстановке волейбольного матча.

Киев и Будапешт готовы искать новые форматы отношений. Но не стоит питать иллюзий, что конфликт полностью исчерпан: до этого ещё далеко. И даже хорошие личные отношения между лидерами не отменяют структурных проблем, которые десятилетиями накапливались в двусторонних отношениях.

Но сегодня у нас впервые за очень долгое время есть повод для осторожного оптимизма. Если такие визиты станут регулярными, если за словами о «новой странице отношений» последуют конкретные шаги — и со стороны Киева, и со стороны Будапешта — то есть шанс, что рано или поздно Украина и Венгрия смогут оставить позади долгий, болезненный и невыгодный период взаимного отчуждения. Главное — не останавливаться после первых шагов и помнить, что совместная игра лидеров в волейбол — это намного лучше, чем вооруженное задержание украинских инкассаторов, оскорбления в адрес «отросшего живота» венгерского лидера и всё в таком духе.

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