За сутки враг 934 раза обстрелял Запорожскую область: семеро раненых

За сутки оккупанты нанесли 934 удара по 61 населенному пункту Запорожской области. Семь человек получили ранения в результате вражеских ударов по Запорожью и Запорожскому району.

Враг также нанёс четыре ракетных удара по Запорожью. Войска РФ нанесли 21 авиаудар по Запорожью, Кушугуму, Жовтенькому, Жовтой Круче, Таврийскому, Ясной Поляне, Новорозовке, Одаровке, Веселому Гаю, Криновке, Новотроицкому, Заливом, Райском, Вильнянке, Васиновке, Солнечном и Красном Яру. 730 БПЛА различных модификаций (преимущественно FPV) атаковали Запорожье, Вильнянск, Кушугум, Малокатериновку, Речное, Тернуватое, Балабино, Лысогорку, Беленкое, Нижнюю Хортицу, Червоноднепровку, Григоровку, Веселянку, Запорожец, Новояковлевку, Запасное, Магдалиновку, Беляевку, Рождественку, Степногорск, Плавны, Приморское, Павловку, Лукьяновское, Орехов, Щербаки, Новоандреевку, Новопавловку, Преображенку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Червоную Криницу, Омельник, Белогорье, Чаривное, Новоселовку, Гуляйпольское, Горкое, Староукраинку, Верхнюю Терсу, Копани, Долинку, Ровно, Воздвижковку, Придорожное и Новое Запорожье. 179 артиллерийских ударов пришлось на Речное, Терноватое, Червоноднепровку, Новояковлевку, Запасное, Магдалиновку, Рождественку, Степногорск, Плавны, Приморское, Павловку, Лукьяновское, Орехове, Щербахах, Новоандреевке, Новопавловке, Преображенке, Новоданиловке, Малой Токачке, Красной Кринице, Омельнике, Белогорье, Чаривном, Новоселовке, Гуляйпольском, Горком, Староукраинке, Верхней Терсе, Копанях, Долинке, Ровно, Воздвижковке, Придорожном и Новом Запорожье. Источник: Telegram сопредседателя Совета обороны Запорожской области Ивана Федорова. Напомним, российские оккупационные войска продвинулись вблизи Малых Щербаков и Щербаков в Запорожской области. Доброполье Запорожской области находится под контролем Украины. Информация о якобы захвате города российскими войсками не соответствует действительности, заявил руководитель Офиса президента Кирилл Буданов. Российский FPV-дрон атаковал гражданский автомобиль вблизи Комышувахи в Запорожском районе. В результате удара погибли 73-летний мужчина и 71-летняя женщина.

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