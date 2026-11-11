Волки и медведи стали всё чаще появляться вблизи людей: в населённых пунктах предупреждают об опасности

В Украине отмечается рост численности хищников, которые всё чаще приближаются к населённым пунктам. Волков замечают на сельских улицах, а медведи заходят на частные дворы. Местных жителей призывают быть осторожными и соблюдать правила безопасности.

В частности, в поселке Гниванской общины в Винницкой области заметили четырех волков.

В то же время в Закарпатье медведи заходят на территории частных хозяйств и бродят по улицам населенных пунктов.

О появлении стаи волков 9 ноября сообщила Тывровская районная организация Украинского общества охотников и рыболовов. Рост численности хищников там связывают с длительным запретом на охоту во время военного положения.

По информации организации, дикие животные мигрируют ближе к населенным пунктам в поисках пищи. Волков замечали не только в Винницкой области, но и в Одесской области, а также в Закарпатье.

В Одесской области межрегиональное управление лесного и охотничьего хозяйства сообщает, что, по результатам зимних учетов 2026 года, количество волков в регионе по сравнению с 2023 годом выросло на 472%. На Волыни летом волки нападали на домашних животных.

В Карпатском регионе также участились случаи появления медведей вблизи человеческих жилищ.

Так, в селе Тарасовка Тячевского района бурого медведя заметили прямо во дворе жилого дома. А в селе Нижняя Апша животное бродило по улицам и попало в объектив камер видеонаблюдения.

На фоне таких случаев жителей призывают позаботиться о безопасности домашних животных и соблюдать правила поведения при встрече с хищниками.

Чтобы снизить риск нападения хищников, следует соблюдать несколько рекомендаций:

Надежно закрывайте скот и птицу. В вечернее и ночное время держите домашних животных в прочных хозяйственных постройках с надежными дверями и замками.

Не оставляйте собак на улице ночью. Животное на цепи не имеет возможности убежать или защититься, поэтому может стать легкой добычей для волков.

Позаботьтесь об освещении двора. Фонари с датчиками движения вокруг дома и загонов могут помочь отпугнуть хищников.

Людям рекомендуется ограничить передвижение по окраинам сел и вблизи лесополос после захода солнца. Не стоит ходить по таким местам в одиночку. Детей, направляющихся в школу или на кружки, советуют сопровождать взрослым.

Если вы встретили волка, важно не провоцировать животное и не пытаться убежать. В частности, рекомендуется:

Не поворачиваться к хищнику спиной и не бежать , поскольку резкие движения могут спровоцировать преследование.

Медленно отступать, не приближаясь к животному.

Стараться визуально казаться больше: поднять руки или куртку над головой.

Громко кричать, использовать свисток или создавать шум с помощью подручных предметов.

Обо всех случаях появления хищников в пределах населенных пунктов необходимо незамедлительно сообщать в городской или сельский совет либо представителям государственной лесной охраны.

Ранее в Киеве на Оболони из квартиры жилого дома изъяли настоящего волка, который напал на свою хозяйку и нанес ей серьезные травмы руки и бедра.

Боевые действия в Украине имеют серьезные последствия не только для людей, но и для домашних животных. Новое научное исследование свидетельствует, что война за короткое время заметно повлияла на внешний вид и поведение собак, которые ранее были домашними питомцами.

Читай нас в