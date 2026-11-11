Волки и медведи стали всё чаще появляться вблизи людей: в населённых пунктах предупреждают об опасности
В Украине отмечается рост численности хищников, которые всё чаще приближаются к населённым пунктам. Волков замечают на сельских улицах, а медведи заходят на частные дворы. Местных жителей призывают быть осторожными и соблюдать правила безопасности.
В частности, в поселке Гниванской общины в Винницкой области заметили четырех волков.
В то же время в Закарпатье медведи заходят на территории частных хозяйств и бродят по улицам населенных пунктов.
О появлении стаи волков 9 ноября сообщила Тывровская районная организация Украинского общества охотников и рыболовов. Рост численности хищников там связывают с длительным запретом на охоту во время военного положения.
По информации организации, дикие животные мигрируют ближе к населенным пунктам в поисках пищи. Волков замечали не только в Винницкой области, но и в Одесской области, а также в Закарпатье.
В Одесской области межрегиональное управление лесного и охотничьего хозяйства сообщает, что, по результатам зимних учетов 2026 года, количество волков в регионе по сравнению с 2023 годом выросло на 472%. На Волыни летом волки нападали на домашних животных.
В Карпатском регионе также участились случаи появления медведей вблизи человеческих жилищ.
Так, в селе Тарасовка Тячевского района бурого медведя заметили прямо во дворе жилого дома. А в селе Нижняя Апша животное бродило по улицам и попало в объектив камер видеонаблюдения.
На фоне таких случаев жителей призывают позаботиться о безопасности домашних животных и соблюдать правила поведения при встрече с хищниками.
Чтобы снизить риск нападения хищников, следует соблюдать несколько рекомендаций:
- Надежно закрывайте скот и птицу. В вечернее и ночное время держите домашних животных в прочных хозяйственных постройках с надежными дверями и замками.
- Не оставляйте собак на улице ночью. Животное на цепи не имеет возможности убежать или защититься, поэтому может стать легкой добычей для волков.
- Позаботьтесь об освещении двора. Фонари с датчиками движения вокруг дома и загонов могут помочь отпугнуть хищников.
Людям рекомендуется ограничить передвижение по окраинам сел и вблизи лесополос после захода солнца. Не стоит ходить по таким местам в одиночку. Детей, направляющихся в школу или на кружки, советуют сопровождать взрослым.
Если вы встретили волка, важно не провоцировать животное и не пытаться убежать. В частности, рекомендуется:
- Не поворачиваться к хищнику спиной и не бежать, поскольку резкие движения могут спровоцировать преследование.
- Медленно отступать, не приближаясь к животному.
- Стараться визуально казаться больше: поднять руки или куртку над головой.
- Громко кричать, использовать свисток или создавать шум с помощью подручных предметов.
Обо всех случаях появления хищников в пределах населенных пунктов необходимо незамедлительно сообщать в городской или сельский совет либо представителям государственной лесной охраны.
Ранее в Киеве на Оболони из квартиры жилого дома изъяли настоящего волка, который напал на свою хозяйку и нанес ей серьезные травмы руки и бедра.
Боевые действия в Украине имеют серьезные последствия не только для людей, но и для домашних животных. Новое научное исследование свидетельствует, что война за короткое время заметно повлияла на внешний вид и поведение собак, которые ранее были домашними питомцами.