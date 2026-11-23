Редакция онлайн-СМИ UA.NEWS во второй раз обратилась в Министерство здравоохранения Украины с просьбой рассмотреть вопрос о проведении внеплановых проверок клиники эстетической медицины Tryfonova M.D. и связанных с ней лицензиатов. Основанием послужили материалы уголовного производства по факту незаконного производства, хранения и сбыта препарата для похудения Biopatid, содержащего действующее вещество тирзепатид.

В журналистском обращении речь идет о деятельности двух субъектов хозяйствования: физического лица-предпринимателя Марии Трифоновой и ООО «ТРИФОНОВА МД» (код ЕГРПОУ 43768871). Оба имеют лицензии на осуществление хозяйственной деятельности в сфере медицинской практики, выданные Министерством здравоохранения в 2019 и 2020 годах соответственно.

Редакция просит Минздрав выяснить, соблюдали ли эти лицензиаты требования законодательства при осуществлении медицинской практики, использовали ли они помещения клиники для хранения и применения Biopatid, а также получали ли пациенты рекомендации по применению этого препарата.

Следует отметить, что в ответе на предыдущий запрос журналиста UA.News в Минздраве пояснили, что самостоятельная инициатива журналиста не является законным основанием для внеплановой проверки клиники. Поэтому редакция направила ведомству повторный запрос, сославшись на этот раз на документы уголовного дела, судебное постановление и решение Гослекслужбы о запрете оборота препарата. По мнению редакции, эти материалы содержат конкретные сведения, которые Минздрав должен оценить в рамках своих полномочий как орган лицензирования.

В обращении отдельно подчеркиваются возможные риски для пациентов. А именно: применение препаратов с неподтвержденными в установленном порядке происхождением, качеством и безопасностью, а также возможные нарушения правил назначения лекарственных средств и информирования людей об их использовании.

Редакция обращает внимание на то, что наличие двух лицензиатов, связанных с одной клиникой, требует выяснения того, кто именно фактически осуществлял медицинскую практику по адресу на Набережно-Рыбальской. В частности, Минздраву предлагается установить, оказывала ли Мария Трифонова лично медицинские консультации или осуществляла иную профессиональную деятельность, связанную с применением Biopatid. Также необходимо выяснить, использовались ли помещения клиники для назначения, хранения, демонстрации, применения или распространения этих препаратов.

Отдельно редакция просит проверить, были ли привлечены к такой деятельности другие медицинские работники и соответствовала ли их работа требованиям законодательства.

Что известно о деле Biopatid

Согласно материалам обращения, с 5 января 2026 года органы досудебного расследования — Служба безопасности Украины и Днепропетровская областная прокуратура — расследуют уголовное производство № 42026040000000008. Обстоятельства дела изложены также в постановлении Центрального районного суда Днепра от 14 сентября 2026 года по делу № 203/9409/26 и в материалах уведомления о подозрении.

Напомним, 12 сентября Днепропетровская областная прокуратура совместно с СБУ провела более 250 одновременных обысков в нескольких регионах Украины. Речь шла о незаконном изготовлении и сбыте заведомо фальсифицированного препарата для похудения «Biopatid» в составе организованной группы.

Этому предшествовало распоряжение, изданное в январе 2026 года Гослекслужбой о постоянном запрете оборота Biopatid 60 мг/2 мл, серия 9922, с маркировкой UNIKKA PHARMA LTDA. Препарат был признан фальсифицированным и подлежал изъятию из оборота путем уничтожения или возврата поставщику.

В отдельном документе Гослекслужба указала, что Biopatid официально не ввозился на территорию Украины. То есть подделка производилась на территории Украины, где ее успешно продвигала клиника Марии Трифоновой TRYFONOVA MD, позиционирующая себя как дерматолог и эндокринолог. На официальном сайте Biopell Academy & Club Трифонова указана среди врачей Biopell, прошедших обучение и ставших членами клуба. Там же Biopell прямо предлагала врачам обучение работе с Biopatid и NAD+, доступ к пептидам Biopell и сертификацию.

Впоследствии из собственных источников UA.NEWS стало известно, что Трифонова была задержана и находится в Днепропетровском СИЗО.

Что установило следствие

Преступная сеть по изготовлению и распространению препарата действовала масштабно и стабильно. Средство для похудения Biopatyd продавали в различных регионах страны. 12 сентября правоохранители провели 250 обысков в Киеве и Киевской области, Днепре, Запорожье, Одессе, Полтаве, Виннице, Житомире, Николаеве, Ровно, Харькове, Хмельницком и Чернигове.

По версии следствия, клиника Tryfonova M.D., расположенная в Киеве на улице Набережно-Рыбальской, 5, могла использоваться для хранения, демонстрации, применения и продажи препаратов Biopatid. В ходе обысков были изъяты фальсифицированный препарат и сырье для его изготовления, оборудование подпольной лаборатории, упаковочные материалы и готовая полиграфическая продукция, документация и черновые записи, мобильные телефоны и компьютерная техника. У злоумышленников также обнаружили наличные деньги в различной валюте на общую сумму почти 15 млн грн, дорогие автомобили, часы и другое имущество.

По данным следствия, в состав организованной группы входило более 70 человек. Среди подозреваемых — организатор схемы и владелец подпольной лаборатории, владелица известной столичной клиники, которая занималась продвижением препарата, таможенный брокер, сотрудники лаборатории, упаковщики, менеджеры по продажам и рекламе. Впоследствии в СМИ назвали конкретные имена бенефициаров: организатором «бизнеса» следователи считают Анатолия Черкасского, а главной распространительницей препарата — владелицу киевской клиники Tryfonova MD Clinic Марию Трифонову, гражданскую жену скандально известного таможенника Руслана Черкасского.

О подозрении сообщено 27 фигурантам по факту производства, перевозки, пересылки, хранения и продажи заведомо фальсифицированных лекарственных средств. Дело квалифицировано по части 2 статьи 321-1 Уголовного кодекса. Подозреваемым «светит» до десяти лет тюрьмы с лишением права заниматься определенной деятельностью до трех лет и конфискацией имущества.

«Секреты» производства

Для быстрого обогащения предприимчивые дельцы выбрали популярную и всегда востребованную нишу в сфере лекарств — средства для быстрого похудения. Основной активный ингредиент, тирзепатид неизвестного происхождения, ввозили контрабандой из Китая. Чтобы скрыть истинное назначение сырья и обойти правила таможенного контроля, «свой» таможенный брокер оформлял товар как пищевую добавку. Сырье поставляли в подпольную лабораторию, где смешивали его с другими компонентами и изготавливали препарат Biopatid. Подпольное производство было организовано буквально в каком-то складском помещении в поселке Глеваха Киевской области. Все происходило в антисанитарных условиях и без контроля качества.

Готовый препарат передавали сообщникам, которые продавали его по всей Украине. Подделка не имела соответствующих разрешительных документов, государственной регистрации и надлежащей сертификации.

Для увеличения продаж злоумышленники запустили маркетинговую кампанию: сайт и страницы в соцсетях, препарат активно рекламировали и предлагали косметологическим кабинетам, клиникам и медицинским работникам в разных регионах Украины, а также привлекали блогеров, актеров и других известных лиц.

Следователи подсчитали доходы этого нелегального «фармацевтического бизнеса»: себестоимость сырья и дополнительных расходов составляла примерно $17, тогда как готовый препарат сбывали по цене до $1200. По предварительным данным, с начала 2026 года с конвейеров подпольного производства сошла продукция на общую сумму более $5 млн.

Кто такая Мария Трифонова

Мария Трифонова является владелицей известной киевской клиники Tryfonova MD Clinic. Широкой публике она известна как врач-дерматолог, косметолог и предпринимательница, а также амбассадор ряда косметологических брендов. Сейчас она находится в Днепропетровском СИЗО с правом внесения залога в размере 68 миллионов гривен. По данным правоохранительных органов, она играла особую роль в схеме сбыта подделки: знала, что препарат нелегален, но продвигала его среди коллег и на профильных тренингах, а также через социальные сети. Особенно цинично выглядит то, что участники схемы также знали о побочных реакциях и проблемах со здоровьем, которые возникали у их пациентов после применения препарата. Но продолжали его рекомендовать и продавать людям, которые пытались улучшить свою внешность и здоровье.

Как продавали поддельный препарат

Украинская блогерша Анастасия Тащук, известная в соцсетях как anasteishaa, сотрудничала с клиникой Tryfonova MD, выступала её амбассадором и рекламировала Biopatid. У блогерши миллионная аудитория в соцсетях, а сотрудничество с Tryfonova M.D. было частью её публичного образа.

Как правоохранители узнали о фейковом бренде

Первыми организованную группу разоблачили оперативники 3-го управления Департамента защиты национальной государственности СБУ. Они задокументировали деятельность подпольного цеха и передали собранные материалы и официальное сообщение о преступлении прокурорам.

«Об этом препарате мы узнали из материалов 3-го управления Департамента защиты национальной государственности СБУ, — рассказывает прокурор Днепропетровской областной прокуратуры Андрей Дяченко. — Именно они выявили эту группу, которая уже вела преступную деятельность, и сообщили нам о преступлении».

Схема долгое время работала незаметно, так как сырье заказывали в Китае небольшими партиями, посылками стоимостью до 150 евро на физических лиц. В документах это указывалось как обычная «пищевая добавка», поэтому на таможне контейнеры не привлекали лишнего внимания и не подлежали налогообложению.

«На данный момент у нас нет ни одного подозреваемого среди сотрудников таможенной службы. Злоумышленники скрывали от таможни реальное содержимое посылок. Заказывали в Китае сырье — тирзепатид, заказывали инсулиновые ручки-шприцы, а наполняли их уже здесь, в Киевской области. Коробки и наклейки заказывали в типографиях Киева и Днепра».

Следователи 9 месяцев собирали доказательства и готовили операцию, а в интернете в полную силу бушевали споры. Врачи-дерматологи и осведомлённые косметологи отказывались работать с «Биопатидом». Некоторые покупатели даже обращались в полицию, когда продавцы «Биопатида» вместо сертификатов показывали бумажку на «косметическое средство». Но до масштабного разоблачения СБУ эти единичные сигналы терялись в общем информационном шуме.

«Вы можете это увидеть у блогеров и косметологов, которых они пытались завербовать, — добавляет прокурор Андрей Дяченко. — Сообщество разделилось на тех, кто сразу понял: такого препарата нет, его нельзя использовать. Есть и жалобы от пациентов, которые пытались получить документы, а получали сертификат на косметику, и даже обращались в полицию. Люди об этом писали и говорили, но нам нужно было время, чтобы задокументировать и разоблачить всю бизнес-структуру».

Суд в Днепре над фигурантами дела Biopatid

Центральный районный суд города Днепра удовлетворил ходатайство прокуроров Днепропетровской областной прокуратуры и поместил под стражу ключевых фигурантов дела об изготовлении и массовой продаже фальсифицированных лекарств для похудения. Общая сумма альтернативных залогов, определенных следственным судьей, превысила 146 миллионов гривен.

Наибольшие суммы залога суд определил для двух главных подозреваемых по делу: Анатолия Черкасского, которого следствие считает непосредственным организатором и руководителем всей преступной группы; прокуроры просили назначить залог в размере 90 млн грн. Следственный судья поместил его под стражу с альтернативой внесения залога в размере 75 миллионов гривен. Для Марии Трифоновой, фигурирующей в материалах дела как физическое лицо-предприниматель и медицинский директор ООО «МЕДХАУЗ ЛТД», которой инкриминируется организация сбыта в составе группы, суд определил залог в размере 68 миллионов гривен при запросе обвинения в 80 млн грн.

Обосновывая суммы залога, которые в десятки раз превышают стандартный верхний предел, предусмотренный Уголовно-процессуальным кодексом Украины для тяжких преступлений, прокуроры и суд опирались на масштаб теневых доходов и реальное состояние подозреваемых. По оценкам следствия, систематическая деятельность группы по реализации инъекционных препаратов под видом косметики приносила её участникам до $2 млн, или почти 90 млн грн, ежемесячно.

В ходе судебного заседания фигуранты дела пытались максимально преуменьшить своё участие в нелегальном бизнесе и переложить ответственность. Анатолий Черкасский убеждал следственного судью, что вообще не имел отношения к продаже препаратов, а лишь «занимался маркетингом и фотографией».

Мария Трифонова утверждала, что у неё нет ни одной машины, а часть фотографий, приложенных к ходатайству прокурора, не имеет к ней никакого отношения. Также подозреваемая заявляла, что посещает различные семинары по медицинской тематике, её часто приглашают на выступления, посвящённые новейшим препаратам и средствам.

Третья фигурантка дела, задержанная курьерша и фасовщица, утверждала, что была лишь наемной работницей с фиксированной зарплатой около 1 200 долларов в месяц и искренне считала Biopatid обычной косметической продукцией, умысла фальсифицировать лекарства у нее не было, ее задачи сводились лишь к фасовке и отправке посылок клиентам.

И, наконец, адвокаты всех подозреваемых выдвинули общий юридический аргумент: поскольку действующее вещество тирзепатид официально не зарегистрировано в Украине как лекарственное средство, это якобы делает невозможным привлечение к ответственности по статье об обороте фальсифицированных лекарств.

Что происходило в клинике Tryfonova M.D.

Клиника эстетической медицины Tryfonova M.D. даже после громкого скандала продолжила рекламировать свои услуги и принимать обращения клиентов через мессенджеры. На странице заведения в Instagram было опубликовано сообщение, в котором из-за «временных проблем» с социальной сетью клиентов просили писать в WhatsApp, Viber или Telegram.

Впоследствии клиника сменила название своей страницы в Instagram на VRODLYVA. При этом ранее опубликованный контент никуда не исчез: в видео клиника до сих пор фигурирует под старым названием Tryfonova MD.

На странице изменились аватарка и название аккаунта, однако в старых видео и их подписях сохраняется брендинг Tryfonova MD. Таким образом, ребрендинг пока выглядит скорее как смена вывески в соцсетях, тогда как цифровой след предыдущего бренда остается доступным подписчикам. Неизменным осталось и юридическое название компании. По открытым данным, ООО «ТРИФОНОВА МД» с кодом ЕГРПОУ 43768871 по состоянию на 1 октября 2026 года продолжает существовать именно под этим названием. Её директором и владелицей указана Таисия Сторожук.

Что говорят в Минздраве

Месяц назад UA.NEWS обратилось в Министерство здравоохранения с запросом о проверках соблюдения лицензионных условий ООО «Трифонова МД» и ФЛП Трифоновой Марии Викторовны.

В Минздраве сообщили, что в отношении этих лицензиатов не проводились ни плановые, ни внеплановые мероприятия государственного надзора за соблюдением лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности в сфере медицинской практики.

Также в министерстве отметили, что жалобы на деятельность ООО «Трифонова МД» и ИП Марии Трифоновой в Минздрав не поступали. По данным UA.NEWS, эта информация не соответствует действительности, а соответствующие жалобы ведомство ранее получало.

В то же время в Минздраве подтвердили, что препарат или средство под торговым названием Biopatid не зарегистрировано в Украине.

«Согласно данным Государственного реестра лекарственных средств Украины, средство/препарат под торговым названием «Biopatid» в Украине не зарегистрировано», — говорится в ответе министерства.

Редакция во второй раз обратилась в Минздрав

В повторном обращении издание UA.NEWS просит Минздрав рассмотреть предоставленные документы и установить, имеются ли предусмотренные законом основания для внеплановых проверок ФЛП Марии Трифоновой и ООО «ТРИФОНОВА МД». Если такие основания имеются, редакция предлагает провести проверки с соблюдением требований законодательства и постановления Кабмина № 303.

Среди вопросов, которые должны быть проверены, — безопасность медицинской помощи, порядок применения лекарственных средств, ведение медицинской документации, информирование пациентов и организация медицинской практики. Если нарушения лицензионных условий подтвердятся, редакция просит Минздрав принять предусмотренные законом меры реагирования.

Отдельно UA.NEWS просит сообщить редакции о результатах рассмотрения обращения и принятом решении. Если Минздрав откажет в проведении проверок, редакция просит предоставить мотивированное объяснение с указанием правовых оснований такого отказа.

Речь идет именно о требовании проверить обстоятельства, изложенные в материалах уголовного производства.

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