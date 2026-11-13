Сбежал из зоны оккупации и пережил 12 авиабомб: история аэроразведчика Сокола

Спастись вместе с семьёй от оккупации, пережить мощную бомбардировку и, несмотря ни на что, продолжить защищать свою страну — такой путь под силу далеко не каждому. Однако именно это пришлось пережить аэроразведчику 91-го отдельного противотанкового батальона Денису с позывным «Сокол».

Для него война с оккупантами носит личный характер. Из-за захватчиков он лишился родного дома, поэтому сейчас боец продолжает борьбу, стремясь отомстить за пережитое.

Шли в темноте под звуки выстрелов

После начала полномасштабного вторжения родное село Дениса на левом берегу Херсонской области было захвачено россиянами.

По его словам, захватчики сразу же приступили к обустройству блокпостов и введению собственных правил в отношении местного населения.

«Если кто-то хотел уехать, связывался с их старшим через старосту села. Он приезжал и выписывал разрешение на выезд. Но не в сторону, контролируемую Украиной. Только по той территории, которая под их контролем», — объясняет «Сокол».

На этом фоне они с женой и решили, что, несмотря на все риски, нужно как-то выбираться.

В условиях постоянной нехватки продуктов и террора со стороны захватчиков жить под оккупацией становилось всё тяжелее, тем более с маленькими детьми.

«Решили выходить вдоль Днепра. В три часа ночи собрались. Километров 10–11 пешком, с детьми на руках. Сыну к тому времени почти три года, дочь чуть старше. Пока темно, чтобы никто ничего не видел. Стреляли. Слава Богу, не в нашу сторону. Так вдоль берега и добрались до района, который они не успели захватить. Там наши военные нас забрали, доставили в безопасное место», — вспоминает Денис.

Таким же образом пытались выбраться и другие мирные жители, пока россияне не узнали об этом маршруте и не заминировали его. Однажды там в результате подрыва на растяжке погиб мужчина с ребенком, после чего бежать из села стало еще рискованнее.

Сам же Денис после спасения из-под оккупации переехал вместе с женой и детьми в Кривой Рог, где их приютили у себя родственники.

Впрочем, на этом приключения нашего героя не закончились, ведь в дальнейшем судьба подготовила для него ещё более тяжёлые испытания.

После взрыва в глазах потемнело

Сегодня Денис управляет разведывательным квадрокоптером, выслеживая силы противника для их последующего поражения ударными БПЛА.

Однако раньше «Сокол» охотился на бронетехнику противника, выполняя обязанности наводчика противотанкового ракетного комплекса.

«Как-то прилетела очень большая бомба. Это было, когда мы ещё не работали на FPV. Это была позиция ПТРК, на „Джавелине“. Почему прилетела? Там было несколько укрытий. И соседи по позиции выдали себя. Прилетел вражеский „Мавик“, а ребята оставили БПЛА во дворе. Они их хоть и накрыли, но оставили во дворе. Русские разбили те дроны», — рассказывает «Сокол».

После этого противник начал атаковать украинские позиции своими FPV, но уничтожить ими хорошо оборудованные укрытия у него не получилось.

Тогда россияне начали сбрасывать на них управляемые авиабомбы.

«И так получилось, что в один прекрасный вечер я тоже попал под ту КАБ. Чудом выжил. Можно сказать, повезло. Если бы чуть-чуть, может, на метр левее попал, то, возможно, уже не сидел бы здесь», — предполагает боец.

Семья — это то, что помогает держаться

Когда речь заходит о семье, холодный взгляд этого сурового мужчины сразу смягчается, а в голосе появляются тёплые нотки.

Очевидно, что семья для «Сокола» — главное. Именно мысли о долгожданной встрече с близкими дают ему силы и вдохновение, чтобы стойко переносить любые невзгоды.

И хотя Денис старается общаться с родными буквально каждый день, больше всего он хочет снова оказаться рядом с ними, желательно за «накрытым широким столом».

«В первый день — посидеть, отдохнуть. А потом провести время с детьми. Куда-нибудь выйти, если позволит погода, погулять. По парку, там, по магазинам походить. Больше времени проводить с детьми», — говорит «Сокол», строя планы на будущее.

Об этом сообщает Армия Inform.

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