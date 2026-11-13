YouTube заблокировал в Украине ещё ряд российских каналов, распространявших пропаганду

Центр по противодействию дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины сообщил о блокировке на видеоплатформе YouTube для пользователей в Украине ещё 16 российских каналов. Они распространяли пропаганду и контент в поддержку войны.



Среди заблокированных — каналы военного корреспондента Александра Сладкова и Z-блогера Сергея Колясникова (Zergulio), российских исполнителей Надежды Бабкиной, Юлии Савичевой, Виктории Дайнеко, Маши Вебер и группы Uma2rman, ресурсы «Русские склейки СВО», «Севастопольский корреспондент», иноязычные каналы российского мультсериала «Маша и Медведь» и др.

Об этом Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины сообщил в Facebook.

Ранее видеоплатформа YouTube заблокировала в Украине или удалила еще 39 каналов, распространявших российскую пропаганду. Среди них — каналы артистов, поддерживающих войну России против Украины и режим Владимира Путина.

В сентябре YouTube заблокировал в Украине 31 канал, связанный с российскими артистами, пропагандистами и лицами, подпадающими под санкции.

YouTube удалил авторский канал сербского режиссера Эмира Кустурицы «Моя жизнь», который он создавал совместно с Sputnik Serbia. До блокировки на проект были подписаны около 30 тысяч пользователей.



Читай нас в