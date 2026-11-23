С 1 января 2027 года в Украине начнётся промышленная эксплуатация Единой системы нотариата, которая объединит основные нотариальные реестры в единой цифровой среде и обеспечит электронный обмен данными с государственными базами. Соответствующее решение принял Кабинет Министров постановлением № 1453, подготовленным Министерством юстиции Украины.

В состав новой платформы войдут четыре основных реестра: Единый реестр доверенностей, Наследственный реестр, Единый реестр специальных бланков нотариальных документов и Единый реестр нотариусов.

Кроме того, система обеспечит доступ к сведениям из Единого государственного демографического реестра, реестра налогоплательщиков, реестра юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и общественных объединений, а также Единого реестра должников.

Благодаря внедрению платформы нотариусы смогут непосредственно во время оформления документов оперативно проверять подлинность удостоверений личности и получать актуальную информацию о гражданах и предприятиях, что ускорит совершение нотариальных действий и снизит риск ошибок. В то же время в Минюсте подчеркнули, что цифровая система будет служить лишь рабочим инструментом и не заменит специалиста, ведь все юридические решения по-прежнему будет принимать нотариус, а до 20 декабря 2026 года специалисты смогут добровольно протестировать программное обеспечение и пройти обучающие вебинары.

Источник: Министерство юстиции Украины.

Ранее Нотариальная палата Украины обратилась к министру цифровой трансформации и министру юстиции с просьбой приостановить тестирование системы «е-Нотариат» из-за опасений относительно нарушения нотариальной тайны.

В Министерстве юстиции заявили, что сообщение о якобы утечке персональных данных украинцев во время тестирования нотариусами системы «е-Нотариат» не соответствует действительности.

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