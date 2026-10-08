С 10 октября в Закарпатье и ещё в трёх областях будет запрещён лов форели
С 10 октября 2026 года по 1 марта 2027 года в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Черновицкой областях будет действовать запрет на лов ручьевой форели.
Ограничение вводится на период нереста с целью защиты мест естественного воспроизводства, миграционных путей и среды обитания рыбы.
В Госрыбагентстве отмечают, что осенне-зимний период важен для восстановления популяции форели. Нарушение запрета, в частности браконьерство, может негативно повлиять на численность этого вида.
Глава Госрыбагентства Игорь Клименок призвал соблюдать сезонный запрет и сообщать о случаях незаконного вылова.
Источник: Госрыбагентство Украины
Правоохранители возбудили уголовное дело по факту загрязнения реки Збруч и массовой гибели рыбы на территории Скала-Подольской общины Тернопольской области. Специалисты Государственной экологической инспекции установили вероятное место сброса химикатов и обнаружили в воде превышение содержания аммония, нитратов, нитритов и биохимического потребления кислорода.
В австралийском районе Менинди возобновил работу рыбный проход, позволяющий рыбе двигаться вверх по реке Дарлинг-Баака к озерам Менинди. Это последний сезон трёхлетнего испытания системы, запущенной на фоне низкого уровня воды, её низкого качества и опасений относительно новой массовой гибели рыбы летом.