С временно оккупированных территорий Украины удалось эвакуировать ещё 23 гражданина, которые годами не могли выехать самостоятельно из-за проблем со здоровьем, отсутствия жилья, финансовых трудностей или отсутствия родственников на подконтрольной Украине территории.

Об этом сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец. Среди эвакуированных — жители Луганской и Херсонской областей, которые длительное время оставались без надлежащей медицинской помощи, электроэнергии и возможности безопасно выехать.

В частности, из села Раденск в Херсонской области вывезли семью, которая не решалась покинуть дом из-за тяжелых заболеваний. У женщины диагностировали онкологию, у мужчины была серьезная патология сердца, а их родственник перенес ампутацию. Решение об эвакуации было принято после удара российского дрона, который разрушил их дом и привел к контузиям у людей. После эвакуации пострадавших направили в медицинское учреждение.

Также удалось вывезти женщину, которая в условиях оккупации самостоятельно ухаживала за мужем с деменцией и лежачей пожилой родственницей. Из-за постоянных обстрелов и отсутствия связи ей приходилось ходить к знакомой на другой конец села, чтобы воспользоваться генератором и позвонить сыну на подконтрольную территорию. Когда появилась возможность эвакуации, она попросила забрать также одинокую соседку. В результате удалось вывезти всех и воссоединить семью.

По прибытии эвакуированным помогают с временным жильем, лечением, реабилитацией, восстановлением документов и поиском родственников. К организации эвакуации присоединились компания МХП и её основатель Юрий Косюк, Международный комитет Красного Креста, благотворительный фонд «Каритас Украины», медики и социальные работники.

Для получения помощи по эвакуации с временно оккупированных территорий можно обратиться в Офис омбудсмена по телефону 1678, из-за границы — +38 (044) 299 74 08. Также доступны WhatsApp, Viber и Telegram: +38 067 717 51 70, +38 073 719 81 34, электронная почта [email protected] и Электронный кабинет.

Источник: Дмитрий Лубинец.

Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов заявил во время мероприятия «Диалог ради единства», что крупный обмен пленными между Украиной и РФ будет проходить в несколько этапов, а не за один день, поскольку процесс сейчас находится на стадии согласования.

Украина и Российская Федерация, государство-агрессор, в ходе двухдневных переговоров в Абу-Даби (ОАЭ) принципиально договорились о крупном обмене военнопленными.

Украина и Россия ведут переговоры о новом крупном обмене пленными, в рамках которого планируется вернуть более тысячи граждан. Окончательное количество участников обмена стороны пока еще согласовывают.

Читай нас в