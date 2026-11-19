21-летний Виктор смог выехать из временно оккупированной части Луганской области после того, как в начале 2026 года его задержали российские силовики из-за украинских новостей и групп в телефоне.

Во время проверки на пункте пропуска оккупанты обнаружили в его смартфоне украинские источники информации, фотографии и переписку, которые показались им подозрительными.

После допроса в ФСБ парня обвинили в «мелком хулиганстве» и отправили в изолятор на 14 суток.

По словам Виктора, во время заключения ему угрожали 15 годами за якобы государственную измену. Он рассказал о холоде в камере, нехватке еды и постоянном страхе перед возможным новым допросом. Перед освобождением его проверили на полиграфе, пытаясь выяснить, сотрудничает ли он с СБУ и Силами обороны Украины.

После ареста парень ещё почти месяц приходил в себя от пережитого, а впоследствии решил покинуть оккупированную территорию. Выехать ему помогла общественная организация «Компас Мрии».

Сейчас Виктор находится на подконтрольной Украине территории, встретился с другом и планирует начать новую жизнь.

Источник: «Украинская правда. Жизнь».

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец во время встречи с первой леди США Меланией Трамп в Вашингтоне поднял вопрос о возвращении депортированных украинских детей, освобождении военнопленных и поиске пропавших без вести.

На прошлой неделе команда Save Ukraine эвакуировала восьмерых украинцев, подвергавшихся угрозам, психологическому давлению и принуждению со стороны оккупантов.

На подконтрольную Украине территорию удалось вернуть троих мальчиков в возрасте от 5 до 17 лет. Дети жили во временно оккупированных населенных пунктах Херсонской области.

Читай нас в