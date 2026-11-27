С января по октябрь 2026 года в результате дорожно-транспортных происшествий в Украине погибли 2378 человек, в том числе 184 ребенка. Еще 26 308 человек получили травмы.

За десять месяцев было зафиксировано 21 019 аварий, в которых погибли и/или получили травмы люди.

Чаще всего причиной смертельных ДТП становилось превышение скорости или иное нарушение установленных ограничений скорости движения. Из-за этого погибли 1322 человека.

Среди других распространенных причин смертельных ДТП:

Нарушение правил при смене направления движения , не связанное с перестроением, — 153 погибших.

Выезд на полосу встречного движения, не связанный с обгоном, — 125 погибших.

По статистике, больше всего ДТП с пострадавшими происходило в промежутке между 17:00 и 19:00.

Самым опасным днём недели по количеству таких аварий стала суббота.

Об этом свидетельствуют данные патрульной полиции, обнародованные «Укравтопромом».

В течение января–октября 2026 года в Тернопольской области в результате дорожно-транспортных происшествий погибли девять детей, ещё 210 получили травмы.

Недавно по меньшей мере 12 человек погибли, ещё около 50 получили ранения в результате массовых ДТП на автомагистрали в Болгарии. Аварии с участием десятков транспортных средств произошли вблизи города Ямбол на юго-востоке страны, на трассе между Софией и черноморским курортом Бургас.

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