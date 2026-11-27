С начала года в Украине в ДТП погибли почти 2400 человек, в том числе 184 ребенка
С января по октябрь 2026 года в результате дорожно-транспортных происшествий в Украине погибли 2378 человек, в том числе 184 ребенка. Еще 26 308 человек получили травмы.
За десять месяцев было зафиксировано 21 019 аварий, в которых погибли и/или получили травмы люди.
Чаще всего причиной смертельных ДТП становилось превышение скорости или иное нарушение установленных ограничений скорости движения. Из-за этого погибли 1322 человека.
Среди других распространенных причин смертельных ДТП:
Нарушение правил при смене направления движения, не связанное с перестроением, — 153 погибших.
Выезд на полосу встречного движения, не связанный с обгоном, — 125 погибших.
По статистике, больше всего ДТП с пострадавшими происходило в промежутке между 17:00 и 19:00.
Самым опасным днём недели по количеству таких аварий стала суббота.
Об этом свидетельствуют данные патрульной полиции, обнародованные «Укравтопромом».
В течение января–октября 2026 года в Тернопольской области в результате дорожно-транспортных происшествий погибли девять детей, ещё 210 получили травмы.
Недавно по меньшей мере 12 человек погибли, ещё около 50 получили ранения в результате массовых ДТП на автомагистрали в Болгарии. Аварии с участием десятков транспортных средств произошли вблизи города Ямбол на юго-востоке страны, на трассе между Софией и черноморским курортом Бургас.