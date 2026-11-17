В период с января по октябрь 2026 года дисциплинарные палаты Высшего совета правосудия привлекли к ответственности 109 судей.

В отношении 32 из них были внесены представления об увольнении с должностей.

Всего ВСП приняла 104 решения о дисциплинарной ответственности. В частности:

52 судьи получили предупреждения;

16 — выговоры с лишением надбавок к должностному окладу на месяц;

7 — строгие выговоры с лишением надбавок на три месяца;

в отношении 2 судей были внесены представления о временном отстранении от осуществления правосудия на срок от одного до шести месяцев;

в отношении 32 — представления об увольнении.

Таким образом, почти треть судей, привлеченных к дисциплинарной ответственности, может лишиться должностей.

Источник: Высший совет правосудия.

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