За 90 дней Украина получила от США всего 24 ракеты-перехватчики, — Зеленский

За последние три месяца Украина получила от США всего 24 ракеты-перехватчика для борьбы с российским баллистическим оружием. Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что в условиях постоянных атак каждая ракета имеет огромное значение.

«В первые дни войны на Ближнем Востоке за 84 часа было использовано около 2000 ракет — ракет, полученных от партнеров. За последние 90 дней мы получили от нашего стратегического партнера 24 ракеты», — заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что для Украины эти поставки чрезвычайно важны, ведь ракеты-перехватчики необходимы для противодействия российским баллистическим ударам.

Журналисты спросили Владимира Зеленского, означает ли его заявление, что Соединённые Штаты помешали европейским странам передать Украине ракеты-перехватчики.

«Не то чтобы помешали, но не дали своего согласия», — ответил президент.

Во время интервью глава государства также высказался по поводу ожиданий постоянно благодарить за помощь. Он отметил, что не понимает, почему от него требуют снова и снова выражать благодарность.

«Возможно, кому-то кажется, что я должен быть благодарен каждую секунду. Но я не могу. Когда кто-то хочет поблагодарить меня несколько раз, мне кажется, что с этими людьми что-то не так. Они хотят казаться лучше, чем есть на самом деле. Они пытаются казаться лучше, чем есть на самом деле. Достаточно выразить благодарность раз, два, три — и этого хватит», — подчеркнул он.

Зеленский также подчеркнул, что не играет в политические игры с президентом США Дональдом Трампом, в отличие от российского лидера Владимира Путина.

«Лучше иметь таких партнеров, как я — тех, кто искренне благодарит в нужные моменты, — чем тех, кто благодарит каждую секунду, вроде Путина. Можно быть бесконечно благодарным, а потом получить нож в спину. Поэтому лучше заключать соглашения – правильные соглашения – с правильными людьми», – отметил президент Украины.

Об этом глава государства рассказал в интервью ABC News.

Напомним, Украина исчерпала запас ракет-перехватчиков для произведенных в США систем противовоздушной обороны Patriot.

Новые украинские дроны-перехватчики в настоящее время проходят активные испытания. В то же время часть боевых групп уже использует эти перехватчики на практике.

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