За генерал-майора СБУ Сергея Дуку уже собрали около 50 миллионов гривен залога

За первого заместителя начальника Департамента защиты национальной государственности СБУ Сергея Дуку внесли около 50 миллионов гривен из установленных судом 65 миллионов залога.

Об этом сообщил прокурор по делу Николай Карась. Адвокат Сергея Дуки Юрий Сухов признал, что сотрудники СБУ действительно скидываются на залог, но, по его словам, делают это добровольно.

«В центральном аппарате собрались люди и сказали: „Посмотрим, какая сумма будет, и сколько сможем, столько и будем вносить“, после чего со сбором средств начали помогать и сотрудники из регионов», — сообщил адвокат, опровергнув информацию о принудительном характере сборов среди сотрудников.

Источник: Суспильне.

Ранее детективы Национального антикоррупционного бюро задержали первого заместителя начальника департамента защиты национальной государственности СБУ генерала Сергея Дуку.

В СБУ начали собирать средства на залог для генерала Дуки.

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