За полгода зафиксирован лишь один случай поражения баллистическим снарядом защищенного энергообъекта — Шмыгаль

В Украине 235 сооружений защиты второго уровня эффективно прикрывают ключевые элементы энергетической инфраструктуры. За последние шесть месяцев зафиксирован лишь один случай попадания баллистической ракеты в объект, находящийся под такой защитой.

Об этом сообщил первый вице-премьер-министр – министр энергетики Украины Денис Шмыгаль во время встречи с послами стран «Группы семи», ЕС и «Северно-Балтийской восьмерки».

Несмотря на активизацию российских атак, более 20 тысяч специалистов задействованы в восстановительных работах, а общинам из специальных хабов передано более 8 тысяч тонн оборудования. Это позволяет возвращать объекты в строй за считанные дни. С начала года в Фонд поддержки энергетики поступило почти 800 млн евро (более $870 млн), однако отрасль нуждается в дополнительных 450 млн евро (более $490 млн), из которых 100 млн евро ($109 млн) — на закупку кабелей.

Отдельно чиновник подчеркнул необходимость в 500 млн евро (более $545 млн) для проведения ремонта Нового безопасного конфайнмента на Чернобыльской АЭС, поврежденного российским беспилотником. В то же время Украина продолжает секторальные реформы, интеграцию с правовой системой ЕС и развитие децентрализованной генерации.

Источник: Денис Шмыгаль в Telegram.

С ночи 3 ноября продолжалась одна из самых масштабных российских атак на энергетическую инфраструктуру Украины, что привело к дополнительному осложнению ситуации в национальной энергосистеме.

Во время массированной атаки 3 ноября российские террористы направили три беспилотника на подстанцию, имеющую критическое значение для стабильной работы Хмельницкой атомной электростанции.

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