За заместителя руководителя Департамента стратегических расследований Нацполиции внесли залог в размере ₴15 млн

За первого заместителя начальника Департамента стратегических расследований Национальной полиции Владимира Ценова внесли залог в размере 15 млн гривен. Из этой суммы 13 млн гривен оплатил его отец, ещё 2 млн гривен внесло другое физическое лицо.

По данным следствия, Владимир Ценов отвечал за «решение вопросов» с полицией. В частности, как минимум с января по июль 2026 года он якобы получал деньги за «незамеченность конкретных колл-центров».

Чиновнику инкриминируют создание и руководство преступным сообществом или организацией, а также участие в ней. Кроме того, его подозревают в принятии предложения, обещания или получении неправомерной выгоды должностным лицом.

5 ноября суд избрал Ценову меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 15 млн гривен. На данный момент вся сумма залога уплачена.

Об этом сообщили источники «Схем» в правоохранительных органах.

5 ноября в суд доставили первого заместителя начальника Департамента стратегических расследований Национальной полиции Владимира Ценова. Его подозревают в прикрытии мошеннических колл-центров.

Высший антикоррупционный суд 5 ноября рассмотрел ходатайство об избрании меры пресечения первому заместителю начальника Департамента стратегических расследований Национальной полиции Владимиру Ценову. Ему инкриминируют прикрытие мошеннических колл-центров.

Высший антикоррупционный суд поместил под стражу на 60 суток с альтернативой залога в размере 15 млн грн Владимира Ценова — первого заместителя начальника Департамента стратегических расследований Нацполиции. Он фигурирует в деле «Карфаген» о «крыше» над незаконными колл-центрами.

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